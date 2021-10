Comoda e di design la poltrona Woltu è perfetta per arredare casa

La poltrona è un accessorio indispensabile all’interno di ogni casa perché a differenza del divano è adatta anche ad ambienti di piccole dimensioni assicurando il massimo del comfort.

Pensata per il soggiorno, diventa un utile elemento d’arredo anche in camera da letto o in quella dei bambini.

La poltrona ha delle caratteristiche che la rendono irrinunciabile come:

Comodità : imbottita e fornita di braccioli è perfetta per rilassarsi dopo una lunga giornata

: imbottita e fornita di braccioli è perfetta per rilassarsi dopo una lunga giornata Design : il tratto distintivo di una poltrona non è solo la comodità, ma anche l’aspetto che deve adattarsi all’ambiente in cui viene inserita

: il tratto distintivo di una poltrona non è solo la comodità, ma anche l’aspetto che deve adattarsi all’ambiente in cui viene inserita Ampia scelta: in commercio ci sono innumerevoli tipi e modelli di poltrona che si differenziano in base alla conformazione e ai materiali utilizzati, tutti pensati per essere un elemento d’arredo in grado di soddisfare le proprie esigenze

Se siete alla ricerca di un modello versatile e in grado di essere sfruttato anche in ambienti differenti, allora la poltrona Woltu è l’arredo che state cercando per il vostro appartamento.

Adatta alla sala da pranzo, alla cucina o all’ufficio, questa sedia ha un design accattivante pronta a diventare il punto focale della camera. La struttura dalle linee sinuose e l’ampia seduta in velluto liscio fanno della poltrona un elemento d’arredo caldo e confortevole.

Lo schienale curvo e i braccioli inclinati, forniscono un supporto sufficiente per la schiena e le braccia, in modo da poter rilassare meglio il corpo e rimanere seduti anche per diverse ore, grazie anche al tessuto traspirante.

Con la sua struttura in metallo e le gambe installate trasversalmente, la poltrona è robusta, resistente e impossibile da deformare, inoltre, può sopportare un peso fino a 120 kg.

Perfetta all’interno di un ambiente moderno, ma anche classico, i piedini antiscivolo proteggono il pavimento dai segni e riducono il rumore durante lo spostamento della