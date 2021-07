Il box per auto RAX Diamond 340 è la soluzione perfetta per qualsiasi carico extra

Quando si organizza una vacanza in estate e si utilizza l’auto per viaggiare, la parola d’ordine è sempre la stessa: comodità. Disporre i bagagli nel posto giusto può diventare un vero tormento, ma spesso non si vuole rinunciare proprio a nulla. Il box portatutto da tetto è la soluzione giusta per trasportare carichi extra in modo sicuro e, perché no, con stile!

Quindi, anche quando lo spazio a disposizione della macchina sembra terminato, non bisogna disperare: Amazon offre tanti modelli per ogni esigenza, come ad esempio

RAX Diamond 340 , il box da tetto realizzato il polipropilene e dal design accattivante. Il nome descrive già tutto: ha una capacità di trasporto pari a 340 litri e pesa 11 chilogrammi.

Lungo 131 centimetri, largo 78 ed alto 38 centimetri, è dotato di una pratica chiusura con chiave, con tanto di dispositivi di sicurezza sia anteriori che posteriori, così da tenere al sicuro e ben protetto qualsiasi oggetto che si vuole portare in vacanza o semplicemente in viaggio. Il sollevatore a molla, poi, rende l’apertura semplice ed immediata.

Questo

box portatutto riesce a sopportare fino a 50 chili ed ha molti vantaggi: resiste alla perfezione a qualsiasi urto, impatto accidentale ad alta velocità e persino alla luce del sole. La parte interna si fa apprezzare per le alette antiscivolo grazie alla tecnologia ad iniezione.

Inoltre, è compatibile con qualsiasi auto grazie a un meccanismo di fissaggio per barre larghe. Il viaggio in auto non sarà mai così piacevole e al vostro arrivo potrete concedervi il meritato relax senza più scervellarvi per capire cosa si è dimenticato di portare in vacanza.