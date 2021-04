10 preservativi stimolanti ed eccitanti: quando protezione fa rima con divertimento

Il profilattico è lo strumento più importante per proteggersi e prevenire le malattie sessualmente trasmissibili, ma spesso è considerato scomodo o limitante. Ecco allora 10 preservativi per proteggersi divertendosi e dire addio alla monotonia

È stato recentemente pubblicato online il dossier Oms - Organizzazione Mondiale della Sanità – sulla diffusione delle infezioni sessualmente trasmesse (Ist).

In base alle stime riportate dalla ricerca, a livello mondiale ogni giorno si verificano più di un milione di nuovi casi nella fascia d’età che va dai 15 ai 49 anni: ogni anno, quindi, si verificano oltre 376 milioni di nuovi casi, riguardanti in particolare le infezioni da clamidia, gonorrea, tricomoniasi e sifilide. Inoltre, secondo il rapporto Censis-Bayer sui nuovi comportamenti sessuali degli italiani, il 63,3% degli italiani tra i 18 e i 40 anni ha avuto rapporti sessuali completi non protetti, perché non avevano a disposizione un contraccettivo (22,5%), perchè hanno deciso di correre il rischio (18,1%), non pensavano che ci fossero grandi probabilità di incorrere in una gravidanza indesiderata (17,9%) oppure perché il partner ha preferito non usare contraccettivi (15,1%).

Le infezioni sessuali si trasmettono da un soggetto all’altro attraverso rapporti non protetti, che siano vaginali, anali, orali o altre forme di giochi erotici. Il preservativo è quindi uno strumento essenziale di prevenzione. Eppure in Italia, il 33,9% degli uomini e il 23,3% delle donne percepiscono la contraccezione come una limitazione.

Per sfatare questo mito ecco una selezione dei preservativi più particolari ed eccitanti che puoi trovare su Amazon.it, per proteggersi senza tralasciare il divertimento!

Preservativi Control - aromatizzati al cioccolato

Per gli amanti del dolce, questi preservatici in lattice di gomma naturale sono l’ideale: la confezione, appena aperta, sprigiona un invitante odore di cioccolata, a cui non potrete resistere. Zero calorie, solo divertimento!

Durex fun explosion - preservativi stimolanti assortiti a 14,90 €

Routine addio! Perfetta per chi ama sperimentare e divertirsi, questa confezione da 18 preservativi è composta da quattro diverse tipologie di condom stimolanti, per nuove esperienze quotidiane:

6 preservativi Durex - colorati ed aromatizzati alla fragola;

alla fragola; 4 preservativi Durex Pleasuremax - con rilievi e nervature stimolanti per entrambi i partner;

per entrambi i partner; 4 preservativi Durex Performa - con gel lubrificante ritardante PerformaTM contenente benzocaina al 5%;

ritardante PerformaTM contenente benzocaina al 5%; 4 preservativi Durex Contatto Sensual – sottili e lubrificati per una sensibilità e un piacere elevato.

Inoltre, sono dermatologicamente testati e controllati elettronicamente al 100%, hanno una vestibilità comoda e sono dotati di serbatoio.

Profilattici On 7 tipi Topmix – il più economico

Economici ma di ottima qualità, i preservativi On rispettano tutti i requisiti CE e sono comodi, resistenti e ben assortiti. La confezione 7 tipi Topmix, spedita in forma anonima, si compone di 7 tipologie diverse di preservativi (naturali, stimolanti, super sottili, extra spessi e aromatizzati alla banana - giallo, fragola - rosso, cioccolato – nero), per dare maggiore varietà alla tua vita amorosa, e contiene ben 100 profilattici a soli 19,97€, per un rapporto qualità prezzo eccezionale.

Preservativi femminili Ormelle

Quelli di Ormelle sono preservativi femminili realizzati in lattice naturale di prima qualità e lubrificati. Resistenti e facili da usare, consistono in una “guaina” che aderisce alle pareti vaginali. Inoltre, stimolano l'eccitazione della donna e regalano all’uomo maggiore libertà, evitando i fastidi che possono derivare dall’elastico del classico preservativo. Conformi alla normativa ISO 25841:2014 e provvisti di marcatura CE 0459, questi preservativi assicurano il massimo piacere, riducendo al contempo il rischio di gravidanze indesiderate e malattie a trasmissione sessuale, e sono l’ideale per chi vuole proteggersi e provare piacere senza costrizioni!

Profilattico stimolante Dragon Lord’s di EGZO – il più innovativo

La confezione contiene un condom in lattice di caucciù naturale davvero particolare: lungo il profilattico, infatti, sono presenti delle nervature esaltate dall’inserzione di “punte” rosse, per il massimo del piacere. Assolutamente da provare!

Glow Condom di Love Light – preservativi fosforescenti

Se vuoi divertirti e sorprendere il tuo partner o sei un grande fan di Star Wars i preservativi fosforescenti di Love Light sono la soluzione perfetta: basterà esporli alla luce per 30 secondi, prima o mentre li indossate, per brillare nella notte!

La massima luminosità dura 15 minuti ma comunque il profilattico resterà visibile al buio per ore; inoltre, se lo esporrete di nuovo alla luce (sempre tenendolo indosso) il preservativo si ricaricherà e tornerà luminoso.

Durex Intense Special Box – la scatole del piacere

Idea regalo di coppia completa e accattivante, questa special box della Durex contiene 12 preservativi Durex Intense, dotati di rilievi e nervature stimolanti che migliorano l'esperienza sessuale, 1 Intense Orgasmic gel (da 10 ml) e 1 vibratore Intense Pure Fantasy. Il Durex Intense Orgasmic gel, con la formula stimolante Desirex, è progettato per intensificare l'orgasmo femminile: basteranno poche gocce per aumenta le sensazioni di piacere, grazie all’effetto caldo/freddo. A completare la special box troverai poi il vibratore Intense Pure Fantasy. Silenzioso e compatto, ha una lunghezza di 16 cm ed un diametro di 3, oltre ad una manopola che permette di regolare l'intensità delle vibrazioni in ben 5 livelli diversi.

Rainbow Cake Kit di Control

Il Rainbow Cake Kit di Control è la scelta ideale per dare un tocco di fantasia ai momenti di piacere, mixando gusti e colori per trovare l’abbinamento perfetto per te. Questo kit, infatti, è composto da 1 confezione di 12 preservativi Control Fussion in lattiche naturale con forma anatomica Adapta, di cui 4 al gusto cioccolato, 4 al gusto pesca e 4 al gusto menta, e da 1 Gel Lubrificante Tropical con aroma al frutto della passione a base acquosa, senza zucchero e parabeni. Sia il gel che i preservativi, inoltre, sono 100% Made in Italy e dispositivi medici certificati CE.

Skyn Extra Lubricated - preservativi senza lattice extra lubrificati

I preservativi extra lubrificati aiutano a vivere un rapporto sessuale più fluido e di più lunga durata, regalando il massimo confort e migliorando l’esperienza sessuale. I preservati Extra Lubricated di Skyn sono realizzati in SKYNFEEL, un materiale tecnologicamente avanzato a base di poliisoprene completamente privo di lattice, e extra-lubrificati con lubrificante siliconico non spermicida. Perfetti per chi soffre di allergia al lattice di gomma naturale e disponibili nel formato scorta da 54 pezzi, questi preservativi sono lisci, trasparenti e dotati di serbatoio. Inoltre, sono testati elettronicamente e rispettano le più rigorose normative nazionali e internazionali.

Durex Dame Placer – preservativi stimolanti con punti e scanalature

I preservativi Durex Dame Placer offrono un maggiore piacere alla coppia grazie alla presenza di punti e scanalature, per una stimolazione extra. Realizzati in lattice morbido con forma anatomica Easy-On e serbatoio, sono lubrificati con lubrificante al silicone, per un'esperienza più morbida e confortevole e sono testati elettronicamente e dermatologicamente.

I vantaggi del preservativo rispetto agli altri metodi anticoncezionali

Il preservativo, chiamato anche condom o profilattico, fa parte del gruppo dei cosiddetti metodi anticoncezionali barriera, ed è composto da una guaina sottile e impermeabile realizzata in lattice o altri materiali ipoallergenici.

Rispetto agli altri metodi contraccettivi, il preservativo è l'unico in grado di proteggere entrambi i partner dal rischio di contrarre malattie e infezioni sessualmente trasmissibili, oltre ovviamente a proteggere dalle gravidanze indesiderate. Inoltre, offre sicuramente più vantaggi e meno svantaggi.

Il preservativo, oltre a proteggere efficacemente da malattie sessualmente trasmissibili e gravidanze inattese, è infatti facilmente reperibile e completamente privo di rischi, a meno che non si sia allergici ad uno dei suoi componenti o venga utilizzato male. L'efficacia del preservativo, infatti, dipende essenzialmente da una corretta modalità d'utilizzo, ed un suo uso improprio costituisce una vera e propria minaccia sia in termini contraccettivi che salutistici.

Al giorno d’oggi poi, l’offerta di preservativi sul mercato è talmente ampia da permettere la scelta tra preservativi di marche più famose e autorevoli, ma anche più costose, e preservativi di marche più economiche e meno note, i cui prodotti sono comunque sicuri e realizzati secondo i più elevati standard di qualità. Ma non solo. Infatti, tra i vantaggi che derivano dalla scelta del preservativo come metodo anticoncezionale, c’è anche la comoda possibilità di acquistarli online, così da poterti informare e scegliere con calma il modello più adatto evitando anche eventuali sguardi indiscreti.

Come scegliere il preservativo giusto

Sul mercato sono disponibili tantissimi tipi diversi di preservativi: dai super sottili agli anatomici, passando per preservativi extra lubrificati, aromatizzati, colorati o fluorescenti, la parola d’ordine è sperimentare, sempre e solo in assoluta sicurezza.

Per scegliere il preservativo giusto, il primo passo da compiere è selezionare la taglia e il materiale. In caso di reazione al lattice, ad esempio, sarà importantissimo scegliere dei preservati anallergici e realizzati con materiali alternativi, quali poliuretano, sensoprene o poliisoprene, oltretutto più resistenti e più sottili di quelli in lattice.

Per quanto riguarda la taglia, invece, è bene sapere che non è la lunghezza ad incidere sull’indossabilità del preservativo, ma la larghezza. Un preservativo troppo stretto potrebbe infatti essere difficile da indossare o causare problemi di circolazione o di erezione, mentre uno troppo largo potrebbe sfilarsi.

Una volta scelti materiale e taglia del preservativo, ci si potrà sbizzarrire e divertirsi a testare le diverse tipologie in commercio, così da rendere il rapporto ancora più piacevole e divertente, senza però trascurare in alcun modo la sicurezza.

Che cos’è il preservativo femminile?

Il preservativo femminile è un metodo contraccettivo meccanico (o barriera) che protegge da gravidanze indesiderate e limita la trasmissione di malattie veneree. Deve essere indossato dalla donna ed è costituito da due anelli flessibili, collegati mediante una morbida membrana, sintetica o naturale, lunga circa 17 cm.

Ottenuta l'autorizzazione della Food And Drugs Administration, il preservativo femminile è commercializzato in Europa dal 1993; tuttavia, nel nostro Paese, questo metodo contraccettivo barriera è piuttosto innovativo, perché arrivato sul mercato solo di recente.

I consigli in più

Affinché sia efficace sia come metodo anticoncezionale che nella protezione dalle malattie sessualmente trasmissibili, il preservativo deve essere utilizzato e conservato nel modo corretto. Ecco allora alcuni consigli per evitare errori e vivere in sicurezza e serenità la propria vita sessuale.

Non utilizzare i preservativi in lattice con lubrificanti a base oleosa come vaselina od olio da massaggio

in lattice con lubrificanti a base oleosa come vaselina od olio da massaggio Non utilizzare qualsiasi tipo di preservativo dopo la data di scadenza od in presenza di fori, lacerazioni o schiacciamento

dopo la data di scadenza od in presenza di fori, lacerazioni o schiacciamento Rimuovere il preservativo dalla vagina subito dopo il coito, prima che l'erezione svanisca completamente

dalla vagina subito dopo il coito, prima che l'erezione svanisca completamente Non buttare nel WC o nell'ambiente i preservativi usati: non essendo biodegradabili, i profilattici devono essere gettati nell’indifferenziata

usati: non essendo biodegradabili, i profilattici devono essere gettati nell’indifferenziata Non riutilizzare mai il preservativo per un secondo rapporto

per un secondo rapporto Scegliere il tipo di preservativo in base alle proprie dimensioni anatomiche: per aumentarne l'efficacia anticoncezionale e protettiva contro le malattie veneree, evitare quelli troppo stretti o eccessivamente larghi

in base alle proprie dimensioni anatomiche: per aumentarne l'efficacia anticoncezionale e protettiva contro le malattie veneree, evitare quelli troppo stretti o eccessivamente larghi Nessun metodo contraccettivo garantisce una totale (100%) protezione da gravidanze indesiderate e malattie sessualmente trasmesse

Leggere attentamente il foglietto illustrativo e la data di scadenza prima di utilizzare il preservativo: il modo d'uso inaftti può variare leggermente a seconda del modello scelto

