Pasqua 2021: i 5 migliori prodotti della tradizione da far recapitare

Con Pasqua alla porte difficile non pensare a tutte le cose buone che ci aspettano! Le specialità di pasticceria sono tante e non si può conclude un pranzo che si rispetti senza un delizioso dolce. Presenti da sempre nella tradizione locale ce n'è davvero per tutti i gusti, dalla classica colomba, alla deliziosa pastiera, senza dimenticare le uova che di sicuro faranno felici sia i bambini che gli adulti che non vedranno l'ora di scartarle.

Per festeggiare al meglio la Pasqua senza rinunciare ai dolci tipici, il delivery vi permette di farli arrivare a casa o recapitarli a parenti e amici a prezzi scontati e senza spese di spedizione per trascorrere una giornata golosa anche a distanza.

Box Buona Pasqua Scaturchio

Torte salate e dolci sono immancabili durante il periodo di Pasqua! Riuscite a decidere tra l'uno e l'altro, è sempre difficile, allora se non volete rinunciare a nessuno dei due e festeggiare con le ricette della tradizione, la soluzione è la Box Buona Pasqua Scaturchio. Ideale da regalare o regalarsi, potrete assaggiare i prodotti tipici della tradizione campana realizzati dalla più antica pasticceria di Napoli. Il casatiello, il tipico rustico napoletano con i salumi è ideale come antipasto o da mangiare durante il pranzo. Morbida e soffice, difficile resistere alla colomba da 1,2 kg disponibile nella versione classica, ma anche al cioccolato e pistacchio per i più golosi o al limone per chi preferisce sapori più decisi. Nella box inoltre, sono inclusi i ministeriali uno dei dolci più famosi della pasticceria Scaturchio. Il delizioso medaglione di cioccolato fondente, inventato nel secolo scorso da Francesco Scaturchio, è ripieno con una crema leggermente aromatizzata al liquore. Il dolce, realizzato come pegno d’amore per una ballerina del “Cafè Chantant“, ha avuto talmente tanto successo da essere proposto alla mensa del Re. Solo dopo una serie di verifiche da parte dei Ministeri ha deliziato anche il sovrano, da qui il suo nome. Nella scatola potete trovare 2 Ministeriali in omaggio nella sua versione mignon oppure 4 se scegliete la colomba classica.

Scopri la Box Buona Pasqua Scaturchio su ShopToday

Pastiera napoletana

I dolci della tradizione pasquale sono tanti e tutti irresistibili, ma la regina è senza dubbio la pastiera napoletana. Il dolce a base di grano, uova, canditi e aromi racchiusi all'interno di un guscio di fragrante pasta frolla, è una gioia per gli occhi ma soprattutto per il palato. Il profumo di cannella, millefiori e vaniglia riempirà la casa di un aroma a cui sarà impossibile resistere. La pastiera da 1 chilo con il suo sapore inconfondibile renderà unica la vostra Pasqua.

Scopri la Pastiera napoletana su ShopToday

Casatiello napoletano

Il casatiello è la torta rustica napoletana più famosa di sempre, quasi quanto la pastiera e si prepara nel periodo di Pasqua. Ottimo sia caldo che freddo, può essere mangiato come aperitivo o diventare il pasto principale della colazione al sacco durante le gite di Pasquetta. Secondo la tradizione viene preparato il venerdì sera, deve lievitare la notte del venerdì santo ed essere infornato la mattina del sabato. Il rustico, infatti, è una ricetta artigianale che segue in pieno l'antica tradizione napoletana ed è ripieno di salumi e formaggi di qualità. Inoltre, la pasta è arricchita da sugna e pepe e viene lavorata a forma di grossa ciambella pronta per diventare il protagonista del pranzo pasquale.

Scopri il casatiello napoletano su ShopToday

Colomba pasquale

La colomba è il dolce simbolo della Pasqua, soffice e dalla forma iconica è ricoperta da glassa e mandorle. Diffusa in tutta Italia resistere alla colomba è davvero difficile perchè riesce ad accontentare tutti i gusti grazie ad una varietà di ricette. Mentre per i più tradizionali la versione classica con i canditi o uvetta è immancabile, per chi vuole provare nuove versioni le proposte sono tante. Se non volete allontanarvi troppo dalla ricetta tradizionale, non potete rinunciare alla colomba con scorzette d'arancia e gocce di cioccolato, un grande classico irresistibile. Quella al caffè nero o quella aromatizzata al Rhum, invece, sono perfette per chi non vuole fare a meno della colomba, ma ama sperimentare gusti nuovi e irresistibili.

Scopri le colombe pasquali su ShopToday

Uova di Pasqua

Al latte, fondente o aromatizzato, il cioccolato è amato da tutti e durante il periodo pasquale le uova non possono mancare. Attese dai bambini che non vedono l'ora di scartarle e di scoprire la sorpresa contenuta all'interno, anche gli adulti non riescono a resistere. Se volete fare un regalo ad un amico o a un caro, potete scegliere le uova artigianali! Gli appassionati del cioccolato fondente non vedranno l'ora di assaggiare una versione super golosa come quella ricoperta con granella di pistacchi. Chi invece non riesce a resistere al cioccolato bianco può provare le uova aromatizzate ai frutti di bosco, un connubio delizioso e delicato. Se la cioccolata al latte è la vostra preferita, un grande classico è quello ricoperto con granella di nocciole. Infine, se si vuole sorprendere la persona amata con dolcezza ed eleganza, ecco le uova al cioccolato fondente e al latte con un le sorprese Gioiello. Qualsiasi gusto scegliate l'importante è non rinunciare ad un must del periodo pasquale.

Scopri le uova di pasqua su ShopToday