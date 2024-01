Amazon: i prodotti più venduti del 2023

Grazie alla classifica dei prodotti bestseller di Amazon.it del 2023 è possibile scoprire i prodotti preferiti dagli italiani. Una preziosa occasione per conoscere e approfondire le abitudini di consumo e le tendenze d’acquisto dei clienti del noto sito di shopping online.

La classifica dimostra un interesse particolare per l’ambiente domestico e un approccio sempre più smart. Nella lista, infatti, si trovano dispositivi intelligenti con integrazione Alexa. Inoltre, si riscontra una forte attenzione alla salute e alla cura della persona. Sono diversi, infatti, i prodotti di questo tipo presenti tra i bestseller, da quelli per una beauty routine perfetta a quelli pensati per i più piccoli. Tra le categorie più popolari anche elettronica, alimentari e cancelleria.

Di seguito la Top 10 dei prodotti bestseller di Amazon.it del 2023:

1. Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa

2. Caffè Borbone Respresso, miscela Blu - 100 capsule – di Caffè Borbone

3. Dischetti di puro cotone di Cotton Plus

4. Elite: 4 rotoli di carta igienica dermatologicamente testata di Nicky



5. Echo Dot (5ª generazione) di Amazon Device

6. Instax mini-film, pellicola istantanea per fotocamere Instax Mini di Fujifilm

7. Cartuccia originale HP per stampanti HP Deskjet serie 1110 di HP

8. Soluzione salina per detersione di naso, occhi e orecchie di Libenar

9. Siero viso con acido ialuronico e vitamina C, antirughe e illuminante, di Florence





10. Telecamera di sorveglianza Wi-Fi da interno di TP-Link

