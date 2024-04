Recensione Bomberg Automatic Metropolis Curaçao: elegante orologio dal design originale

Bomberg è stata fondata nel 2012 da Rick De La Croix con l'obiettivo di sovvertire le regole classiche dell'orologeria per creare segnatempo, anche insoliti, con design e dettagli innovativi ed unici. Marchio di grande successo, nato da un mix delle parole “Bomb” e “Berg” (montagna in tedesco, in riferimento all’origine svizzera dell’azienda), con l’intenzione di dare nuova vita al settore dell'orologeria attraverso forti riferimenti al mondo dei tatuaggi, dei simboli e delle icone.

Il portafoglio del marchio non è composto solo da orologi, ma anche da gioielli e accessori, come bracciali, anelli e portachiavi.

Per quanto riguarda gli orologi, Bomberg vanta un’offerta molto ampia con modelli dai 1.000 ai 2.000 euro, per uomo-donna e per tutti i gusti. In particolare, oltre agli orologi dal look classico, troviamo una gamma dedicata al mondo “racing” ed originali segnatempo ispirati alla celebrazione messicana del Día de los Muertos con teschi che dominano colorati quadranti.

Oggetto oggi della nostra prova è il Bomberg Automatic Metropolis Curaçao, appartenente alla Metropolis Summer Collection. Gamma formata da quattro orologi automatici di fabbricazione svizzera, ispirati alle destinazioni balneari di Mykonos, Curaçao, Bora Bora e Aruba. Ogni orologio presenta incisioni ispirate all’Albero della Vita, simbolo che incarna la crescita e l'interconnessione. Modelli che vantano un quadrante con motivo "Grande Tapisserie” e raffinati cinturini in silicone o acciaio inossidabile.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Bomberg Automatic Metropolis Curaçao.

Design e caratteristiche tecniche

Il Metropolis Curaçao colpisce già al primo sguardo per il suo particolare design in grado di mescolare perfettamente innovazione, originalità ed elementi classici. Iniziamo dalla cassa in acciaio inossidabile con rivestimento DLC nero, impreziosita da numerose incisioni ispirate all’Albero della Vita. Incisioni realizzate in modo eccellente e dalle diverse forme, presenti anche sulla lunetta e nell’attacco angolato dei cinturini.

Su ogni lato della cassa troviamo, invece, una finitura liscia, con 5 rientranze che consentono di alleggerire il design dell’orologio dall’elevato spessore.

Il design del Metropolis Curaçao si distingue anche per la corona in acciaio inossidabile, dalle generose dimensioni, posizionata alle ore 12. Intelligente soluzione, originale ed ergonomica, con la corona che, quindi, non risulta fastidiosa quando si piega il polso.

Proseguiamo con il quadrante nero con motivo “Grande Tapisserie”. Piccoli quadrati in rilievo a cui sono stati sovrapposti i marcatori per la lettura dell’ora dalla forma generosa.

Passiamo alle 3 lancette con rivestimento Super-Luminova su ore e minuti. Elementi fosforescenti presenti anche sul quadrante e nel logo dell’azienda, ben visibili al buio.

Non dimentichiamo la finestra della data, posizionata alle ore 6, ed il vetro zaffiro con rivestimento antiriflesso. Orologio con diametro di 43 mm, spessore di 14,2 mm, peso di 134 gr e resistenza all'acqua fino a 100 metri.

Passiamo al retro della cassa. Il design trasparente del posteriore consente di ammirare completamente il meccanismo automatico interno. Il Curaçao può essere, ovviamente, caricato manualmente girando la corona o tramite il rotore automatico, visibile attraverso il fondello; gli spostamenti naturali del polso muovono il rotore caricando l’orologio.

Scendendo nel dettaglio, sul Curaçao troviamo un movimento meccanico Sellita SW200 di fabbricazione svizzera. Il movimento funziona alla frequenza standard di 28.800 vibrazioni all'ora (vph), garantendo un movimento fluido della lancetta dei secondi. Inoltre contiene 26 rubini, utili per migliorare la durata e ridurre l'attrito nelle parti cruciali del movimento. L’SW200 offre una riserva di carica di circa 41 ore ed è noto per la sua affidabilità e precisione.

Infine il cinturino. Il Bomberg Automatic Metropolis, nella versione Curaçao, utilizza un bracciale in silicone nero (22mm x 20cm) con in rilievo il nome dell’azienda ed una fibbia ad ardiglione in acciaio inossidabile.

Confezione, esperienza d’uso e prezzo

Analizziamo ora la confezione del Bomberg Automatic Metropolis Curaçao. Box in cartone, di elevata qualità, che include anche un’ottima custodia in pelle per l’orologio, con interno morbido.

Inoltre troviamo anche una piccola bustina contenente il certificato di garanzia (2 anni) ed uno sticker.

Passiamo alla nostra esperienza d’uso, con un giudizio complessivo decisamente positivo. Metropolis Curaçao è un orologio dall'ottima qualità costruttiva, con un particolare design che non passa certo inosservato. Modello che si distingue nettamente dai classici orologi automatici, elegante ed originale, con incisioni realizzate in modo eccellente. Giudizio positivo anche sul quadrante, con le spesse lancette e gli evidenti marcatori che consentono un’immediata lettura dell’ora. Ottima la scelta di posizionare la corona alle ore 12. Preciso il movimento meccanico, con un’autonomia in linea con i dati dichiarati.

Non delude il cinturino, morbido, di buona qualità e comodo da indossare. Orologio adatto anche a polsi medi e piccoli.

Infine il prezzo del Bomberg Automatic Metropolis Curaçao acquistabile sul sito dell’azienda a 1.745 euro.

