12 idee regalo hot per accendere il tuo San Valentino

Sex toys, oli per massaggi, coupon erotici e molto altro: ecco 12 idee regalo per passare un San Valentino davvero bollente!

San Valentino si avvicina ed è arrivato il momento di decidere come passare la festa degli innamorati. E quest'anno è indubbiamente tutto diverso, con poche alternative e zero possibilità di uscire di casa. Ma perché non approfittarne? D'altronde, per passare una serata indimenticabile con la tua dolce metà basta poco: la musica giusta, qualche candela profumata, una cenetta sfiziosa e... un dessert bollentissimo!

Per festeggiare alla grande e trascorrere un San Valentino eccitante e appassionato abbiamo quindi selezionato 12 idee regalo a tema hot: dai giochi di coppia ai sex toys, passando per preservativi alla frutta, morbide manette, nastri di raso e molto altro, preparati a trascorrere una serata super eccitante sotto le lenzuola!

Polsiere in ecopelle con imbottitura

Ti fidi completamente della tua dolce metà e vuoi provare esperienze nuove ed eccitanti? La scelta giusta per te, allora, sono le polsiere in ecopelle, delle morbide manette con imbottitura interna in peluche. Queste manette fanno parte della linea "Lègàmi" di Italian Sexy Shop, marchio che offre solo prodotti di qualità, sicuri, certificati e privi di sostanze nocive; inoltre, sono comode e morbide da indossare, si adattano perfettamente ai polsi di ogni misura, sono facili da chiudere e molto confortevoli. Nella confezione poi, è compresa anche una elegante sacca di velluto originale "Lègàmi" (30x35 cm), molto capiente e ideale per contenere tanti bellissimi prodotti all'interno.

Scoprile in vendita su Amazon.it

Fascia di raso nera multiuso

Realizzata in raso morbido, liscio e leggero, la fascia di Nuluxi è perfetta per dare spazio alla fantasia ed essere utilizzata in tantissimi modi diversi. Regolabile e resistente (dimensioni 150 x 7 cm), questa fascia può infatti diventare una benda per gli occhi, una corda per legare mani e piedi ma anche uno strumento per coprire occhi e orecchie e lasciarsi sorprendere dal proprio partner.

Scoprila in vendita su Amazon.it

Set da 3 pezzi di dadi erotici

Giocare può essere un'attività divertentissima anche per gli adulti, specialmente se fatta sotto le lenzuola, e questo set è l'ideale per alzare la temperatura e dare l'input a preliminari bollentissimi. Il set, infatti, si compone di 3 diversi dadi (dimensioni 8x6x4cm), due rossi e uno bianco: i dadi rossi devono essere usati insieme, poiché uno indica le zone del corpo e l'altro l'azione da eseguire, mentre il dado bianco mostra diverse posizioni da sperimentare con il proprio partner.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Gioco per coppie Parla, Flirta, Osa

Parla, Flirta, Osa è un gioco di carte per coppie facile, divertente e originale, con tre diversi livelli che ti permetteranno di decidere il livello di intimità del gioco. Tu e la tua dolce metà potrete scegliere di riaccendere la passione, flirtando come al primo appuntamento, scoprire quanto vi conoscete, grazie alle carte Parla, o provare situazioni divertenti accentando le sfide delle carte Osa. Un gioco perfetto per mettersi alla prova, divertirsi e riaccendere la passione.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Coupon erotici per lui e per lei

Perfetti per stuzzicare la fantasia, questi blocchetti si compongono di 52 coupon erotici per lui o per lei, per giocare e affidare alla sorte i preziosi crediti vinti l'una sull'altra. Un'ottima idea regalo per il proprio partner, unica e divertente e ideale per scaldare l'atmosfera e accendere il vostro San Valentino sexy.

Scopri i coupon per lui in vendita su Amazon.it

Scopri i coupon per lei in vendita su Amazon.it

Kit sexy bondage

Un kit da 12 pezzi dal design accattivante che include tutto il necessario per iniziare o approfondire la pratica del bondage. Il set è composto da 1 paio di polsiere e 1 di cavigliere in ecopelle imbottite in peluche rosa, un vibratore, un collare imbottito, una frusta, una corda, un anal plug in silicone, uno in metallo e uno con coda in peluche, una ball gag, 2 morsetti per capezzoli e una maschera. Realizzato in ecopelle di alta qualità e in nylon sicuro e atossico, questo kit è uno dei prodotti più venduti in questa categoria su Amazon, ed è adatto sia per i principianti che per i professionisti del settore.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Gel lubrificante intimo a base di acqua

Il gel lubrificante intimo di Acvioo è un prodotto naturale a base di acqua che può essere utilizzato in sicurezza con qualsiasi tipo di materiale, come il lattice dei preservativi e il silicone dei sex toys, e che può essere facilmente lavato dalla pelle e dai tessuti usando solo acqua corrente. Incolore, inodore e insapore, questo gel ha un pH di 5,8, debolmente acido, risulta abbastanza viscoso, è approvato dalla FDA ed è privo di parabeni, oli o altri ingredienti tossici.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Olio per massaggi erotici al profumo di mela e cannella

L'olio per massaggi di Lumunu Passion Products si contraddistingue per il delizioso profumo di mela cotta e cannella che stimola i sensi, ha un effetto afrodisiaco e aumenta il desiderio, per un caldo massaggio o piccanti giochi di coppia. Grazie alla sua composizione di olio di paraffina naturale, oli vegetali di alta qualità e vitamina E, questo olio per massaggi riscalda l'atmosfera, è l'ideale per massaggi total body, intimi e di coppia e, allo stesso tempo, si prende cura della tua pelle, nutrendola e rendendola morbida al tatto già dal primo utilizzo: bastano poche gocce di olio per diffondere l'inconfondibile fragranza e garantire il piacere di un massaggio duraturo. Infine, l'olio per massaggi alla mela cotta Deluxe è dotato di un pratico dosatore, è stato sviluppato e prodotto in Germania ma non è compatibile con i preservativi o come lubrificante intimo.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Vibratore wireless ricaricabile

Tra i classici sex toys con cui divertirsi a San Valentino non può assolutamente mancare il vibratiore. Il vibratore marcato Lovely è realizzato in silicone antibatterico di tipo medico, ha un motore silenzioso che ti permette di usarlo in qualunque momento senza doverti preoccupare di rumori fastidiosi, ed è dotato di 8 velocità e 20 modelli di vibrazione diversa. Compatto e leggero (dimensioni 20x4,2cm, peso 240gr), questo vibratore è poi completamente impermeabile, così da poter essere lavato facilmente ed utilizzato anche nella vasca da bagno o sotto la doccia, è disponibile in tre colori diversi (rosa, nero e viola) ed è dotato di ricarica USB, garantendo 3 ore di utilizzo per una sola ricarica. Nella confezione, infine, troverai anche un cavo di ricarica USB, un manuale di istruzioni e una borsetta da viaggio in seta.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Palline Kegel con 12 Vibrazioni e Telecomando

Kegel Balls è il sistema di esercizi Kegel per recuperare forza e tonicità nei muscoli pelvici, ma anche per trascorrere momenti piccanti sotto le lenzuola. Disponibili in 2 colori diversi, viola e rosa, queste palline sono realizzate in silicone premium per uso alimentare ipoallergenico e privo di ftalati, BPA e lattice, sono dotate di 12 diverse modalità di vibrazione, di ricarica tramite porta USB e sono completamente impermeabili, così da poter essere lavate facilmente. Inoltre, sono molto silenziose, sono coperte da una garanzia di rimborso del 100% entro 30 giorni e 1 anno di garanzia di produzione, e nella confezione sono inclusi anche un telecomando wireless, che consente di controllare le palline anche a distanza, un manuale di istruzioni e un cavo USB.

Scoprile in vendita su Amazon.it

Preservativi aromatizzati Durex Tropical

Perfetti per aggiungere un tocco di divertimento in camera da letto, i preservativi Durex Tropical ti conducono attraverso un viaggio sensuale, stimolando la fantasia e l'amore di coppia grazie al gusto e all'olfatto. Questi preservativi in lattice di gomma naturale, infatti, sono colorati e aromatizzati ai sapori di arancia, banana, fragola e mela, e sono dotati della conformazione Easy On con serbatoio e lubrificante, che li rende facili da indossare e confortevoli nell'utilizzo. Inoltre, hanno una larghezza di 53 mm, sono dispositivi medici CE1639, conferendo protezione dalle malattie sessualmente trasmissibili, e sono confezionati in una coloratissima scatola da 6 pezzi.

Scoprili in vendita su Amazon.it



Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!