Festa della donna: i regali per renderla felice

La festa della donna è l’occasione giusta per dedicare un pensiero o far un piccolo regalo alla mamma, sorella o fidanzata. Ecco alcune idee per farle felici

L’8 marzo è la giornata dedicata alle donne ed è l’occasione giusta per coccolarle e farle sentire speciali.

La festa della donna, può diventare un simpatico pretesto per fare un piccolo pensiero che le aiuti durante le faccende di casa o che possano arredare l’appartamento.

Non sapete cosa regalare a vostra madre, sorella o fidanzata? Ecco alcune idee per rendere unico il giorno a loro dedicato.

Per le più romantiche: rosa eterna

I fiori sono amati dalle donne che non vedono l’ora di riceverli. Anche se sono belli e colorati, purtroppo non durano a lungo. Se invece ci fosse un fiore eterno? Questa rosa grazie alla tecnica della stabilizzazione, potrà durare più di 3 anni, conservata in una cupola trasparente realizzata in vetro borosilicato, resiste alle alte temperature. La base in legno di pino, è stabile e permette al fiore di resistere a lungo. Il contenitore con base illuminata, diventa un regalo romantico da esporre sulla cassettiera in camera da letto o in soggiorno.

Pro. La Rosa è conservata in un contenitore elegante.

Contro. Per alcuni il vetro interno è sporco.

Per le sportive: smartband

Per le amanti della corsa e del fitness avere gli strumenti adatti è fondamentale per allenarsi in comodità. Lo smartband ha uno schermo a colori Oled e un display più grande del 39,9% rispetto ai precedenti. Per essere connessi anche mentre si pratica sport, permette di avere il promemoria l'orario e la visualizzazione istantanea del messaggio. Inoltre è pensato per avere sotto controllo i progressi perché ha il conteggio dei passi, della distanza, delle calorie bruciate e il supporto per 6 modalità d'allenamento. Per avere il massimo dei benefici, registra le informazioni sul sonno e aiuta a regolare le abitudini. Con la batteria a litio, la durata e l’esperienza d’utilizzo durerà di più.

Pro. Facile da usare ed intuitivo.

Contro. Luminosità non automatica.

Per chi ama l’arte: quadro moderno

Per le donne che amano l’arte e il design il regalo perfetto è un oggetto d’arredo. Per non essere banali e richiamare la centralità della donna, un’idea è il quadro di Audrey Hepburn simbolo di eleganza e raffinatezza. La stampa made in Italy si integra in ogni tipo d’arredamento, da quello classico a quello moderno. Il quadro leggero e robusto ha la stampa su tela canvas con colori brillanti e resistenti agli UV, senza correre il rischio di sbiadire con il tempo e la luce. Il telaio in legno di abete e bordo 3D è semplice e facile da appendere in camera da letto o nel corridoio.

Pro. Quadro di ottima fattura.

Contro. I clienti che hanno acquistato la stampa non hanno riscontrato difetti.

Per le più golose: fontana di cioccolato

La festa della donna è l’occasione giusta per coccolare la mamma o la fidanzata, se poi sono particolarmente golose un regalo perfetto è la fontana di cioccolato. L’apparecchio dotato di tre livelli, permette alla cioccolata sciolta di scivolare sulle tre altezze e ricoprire pezzi di banana, ananas, mela, pera, biscotti con uno strato di irresistibile cioccolato. Grazie alla capacità di 1 kg è perfetta per organizzare un tè con le amiche o un aperitivo goloso in compagnia della famiglia. Il motore e il termostato con funzionamento separato realizzato in acciaio inossidabile è sicuro e facile da azionare. I piedini regolabili in altezza sono antiscivolo per utilizzare la fontana in totale sicurezza.

Pro. Semplice e facile da utilizzare.

Contro. Meglio far sciogliere prima il cioccolato nel microonde.

Per chi ama organizzare aperitivi: decanter

Se vostra madre o vostra sorella amano organizzare aperitivi con le amiche, il decanter è il regalo perfetto. Le amanti o le appassionate del vino potranno servire la bevanda in un'elegante caraffa che permetterà di sprigionare tutte le caratteristiche del vino. Realizzato in puro vetro soffiato privo di piombo è progettato per contenere tutto il contenuto di una bottiglia di vino grazie alla capienza di 1200 ml. Facile da versare nei bicchieri grazie al pratico beccuccio inclinato che evita la fuoriuscita del vino, il design elegante e raffinato, permette al decanter di integrarsi facilmente in ogni ambiente regalando un tocco in più alla stanza. Facile da pulire può essere usato ogni volta che volete e rendere ogni cena indimenticabile.

Pro. Bello ed elegante.

Contro. La base d’appoggio è un po’ instabile.

Per chi ama l'arte: t-shirt Frida Kahlo

Un'amica o una sorella amanti dell'arte, ma con uno stile rock non vedranno l'ora di indossare questa t-shirt bianca con la serigrafia di Frida Kahlo. La pittrice messicana con la giacca di pelle può diventare fonte d'ispirazione per un outfit bello e di tendenza. La maglia a maniche corte realizzata in cotone può essere lavata comodamente in lavatrice fino a 30 gradi. Disponibile nel classico nero o in bianco, la maglia si abbina alla perfezione su un paio di leggings per un look sportivo o sotto un blazer per uno stile casual chic.

Pro. I materiali sono di qualità.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Per chi vuole concedersi un momento di relax: scatola tisana

Se volete regalare un momento di relax a vostra madre o fidanzata, allora questa scatola di tisane è il regalo giusto per la festa della donna. Le tisane biologiche permetteranno di concedersi un momento tutto per sé in modo sano e gustoso. La box con 45 filtri include deliziosi gusti come Supreme Matcha Green, Turmeric Gold, Peppermint and Licorice, Feel New, Elderberry and Echinacea, Three Ginger, Love, Lemon Ginger and Manuka Honey, Night Time. Basta mettere il filtro in infusione per almeno 15 minuti in una tazza di acqua bollente e sprigionerà tutto il suo aroma. La confezione realizzata in materiale riciclabile e da fonti rinnovabili è ideale per chi ha uno stile di vita green.

Pro. Le tisane sono profumatissime.

Contro. Per alcuni utenti il sapore non è ben definito.

Per un bagno profumatissimo: bombe da bagno

Se volete fare contenta la fidanzata o un'amica che ama le Spa, ma rimanendo comodamente a casa, le bombe da bagno sono il regalo irrinunciabile per la festa della donna, poi se sono super clorate e profumatissime è impossibile resistere. La confezione regalo con 12 aromi diversi come fresia, vaniglia, pompelmo, incenso della foresta, rosa, camomilla, profumo di acqua fredda, arancia, cocco, lavanda, uva, Victoria's Secret, creano bolle ricche, regalando un bagno profumato e divertente. Realizzate a mano con ingredienti naturali e biologici come gli oli essenziali che idratano e mantengono l'elasticità della cute, il sale marino ricco di nutrienti adatto per ammorbidire la pelle, l'acido citrico per purificarla e il burro di karité con effetto idratante.

Pro. Le bombe da bagno sono profumate e colorate.

Contro. I clienti che le hanno acquistate non hanno riscontrato difetti.

