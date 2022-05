Festa della mamma, regali fai da te per farla sentire speciale

La mamma ci è sempre vicina nel momento del bisogno, sa sempre come consolarci e ci capisce al primo sguardo. Anche se le dimostriamo il nostro affetto ogni giorno, possiamo approfittare di una data dedicata interamente a lei per farla sentire speciale.

Mancano pochi giorni alla festa della mamma, l'8 maggio è sempre più vicino, ed è l’occasione giusta per fare un regalo interamente dedicato a lei. Da soggiorni in Spa, a piccoli viaggi fino a regali tech perfetti per le mamme super tecnologiche, le possibilità sono tante.

Se invece quest’anno abbiamo deciso di farle un regalo più personale, perché non optare per il fai da te? Le idee e gli spunti non mancano, basta munirsi degli strumenti giusti e dare libero sfogo alla nostra fantasia. Pensate di non avere nulla in mente e vi servono suggerimenti giusti? Ecco una piccola guida per realizzare indimenticabili regali fai da te.

Tagliere porta tablet o appendi oggetti

Le mamme di oggi sono sempre più smart e al passo con le ultime tendenze. Smartphone e tablet sono ormai diventati indispensabili per avere un supporto in cucina e leggere le ricette. Per le mamme appassionate di tecnologia che non riescono a stare lontane dai fornelli, perché non realizzare un porta tablet da poter utilizzare mentre preparano deliziosi pranzetti? Basta munirci di tagliere e supporti e il gioco è fatto! Il set composto da tre taglieri realizzati in legno di bambù, resistente a graffi e danni può essere comodamente trasportato. Dotato di cut out, possiamo portarlo in ogni angolo della casa senza correre il rischio di farlo cadere. Realizzato in tre differenti grandezze è perfetto nella versione media per tablet e lettori ebook, nella versione piccola per smartphone. Per evitare che l’apparecchio scivoli e che rimanga in posizione verticale possiamo applicare una stecca di legno nella parte anteriore e un cavalletto nella parte posteriore, invece, se le mamme hanno poca dimestichezza con la tecnologia, il tagliere può diventare un comodo appendi oggetti. Non dobbiamo far altro che applicare sul tagliere i simpatici ganci a forma di cactus e in un attimo avremo tutto ciò che ci serve a portata di mano, dai guanti da forno agli utensili da cucina.

Saponette a forma di ghiacciolo

Per le mamme che amano rilassarsi con un bel bagno caldo, il regalo perfetto è una saponetta dai colori e dagli aromi diversi. Per rendere il pensiero ancora più personale e divertente perché non realizzarlo a forma di ghiacciolo? Vi sembra un’impresa irrealizzabile? Niente paura con gli accessori adatti diventerà un vero gioco da ragazzi, l’ingrediente indispensabile è la base per sapone. Il prodotto 100% vegetale, biologico e privo di parabeni lascerà la pelle morbida e setosa. Il sapone morbido e delicato una volta sciolto può essere arricchito con i coloranti. Rosso, blu, giallo e viola sono le tinte base che possono essere mischiate tra di loro per dare vita a tanti colori diversi. Per dare una spinta in più ai nostri ghiaccioli di sapone, l'aggiunta di oli essenziali farà la differenza: lavanda, arancia dolce, menta piperita,tea tree, eucalipto, citronella la scelta è davvero ampia. Gli ingredienti ci sono tutti, non resta che inserirli nelle formine, unire lo stecco e il “ghiacciolo” sarà pronto.

Candele fai da te

Le mamme sempre indaffarate hanno bisogno del meritato riposo e di concedersi qualche momento tutto per sé, sempre rimanendo in tema di cura della persona e benessere, perché non regalarle una candela per creare la giusta atmosfera mentre ci si rilassa durante un piacevole bagno? Tutto ciò che ci serve sono gli stoppini, il colorante e la cera, quest’ultima 100% naturale, ha il pregio di sciogliersi molto bene, di non lasciare residui nel pentolino e ha una lenta bruciatura. Per dare un tocco in più e fare felice la mamma non ci resta che scegliere il suo colore preferito e aggiungerlo al composto, basta mescolarli per alcuni minuti e il colore scelto, tra i 30 disponibili sarà pronto e brillante. Non ci resta che mettere lo stoppino formato da fili in cotone naturale, senza piombo, zinco e altri metalli, se vogliamo rendere il nostro regalo davvero unico possiamo versare la candela all’interno di vecchi barattoli o nelle tazzine della nonna per uno stile shabby chic che di sicuro conquisterà nostra madre.

Agenda personalizzata

Le mamme sono sempre indaffarate prese da mille impegni e scadenze, tanto che a volte rischiano di dimenticare le cose. Spesso le vediamo segnare appunti su foglietti volanti che rischiano di perdersi, per tenere a mente tutto ciò che devono fare un’agenda personalizzata è il pensiero perfetto per festeggiare la festa della mamma. Realizzarla è molto semplice se abbiamo una buona base da cui partire, il raccoglitore con copertina in plastica è disponibile in diverse fantasie giovanili e allegre adatte ad ogni gusto. Dotata di fogli a righe a quadretti e bianchi è arricchita da divisori che ne fanno un organizer pratico ed efficiente. Per renderla personale non dobbiamo fare altro che munirci di colori e stencil. Quest’ultimi disponibili in 24 tavole, hanno forme e disegni adatti ad ogni occasione, dal compleanno, al Natale ad un dolce ricordo. Per rendere tutto brillante e allegro, i pennarelli metallici sono la scelta irrinunciabile, fluidi e resistenti all’acqua non corrono il rischio di sbiadire anche nelle mani della mamma più distratta. Se vogliamo rendere l’agenda ancora più personale possiamo aggiungere fogli colorati, basterà usare il pratico forabuchi, dotato di punzoni intercambiabili per ogni tipo si anello. In un attimo avremo un organizer che accompagnerà la mamma tutto l’anno.

Tazza personalizzata

La colazione è il momento più importante della giornata, assumere le giuste energie è indispensabile per affrontare le giornate piene d’impegni, per rendere il risveglio piacevole, la tazza dedicata alla mamma è il regalo giusto. Sarà ancora più irresistibile se creata con le nostre mani, realizzarla è semplice e divertente, grazie al kit formato da quattro tazze in porcellana bianca e 7 pennarelli, perfetti per la superficie in ceramica. Disponibili in rosso, nero, viola, arancione, verde giallo e arancione ci permettono di dare libero sfogo alla nostra fantasia. Basta usare gli stencil o la sagoma di un disegno fatto da noi e il risultato sarà impeccabile, frasi dolci, disegni simpatici e piccole decorazioni faranno della tazza un vero e proprio capolavoro, da portare in ufficio o da usare per concedersi un momento di relax.

Shopper

La cura e la salvaguardia dell’ambiente e molto importante e passa anche attraverso piccoli gesti. Uno di questi è rinunciare alle buste di plastica quando si va a fare la spesa e sostituirle con quelle riciclabili. Un’idea simpatica e utile è quella di regalare delle shopper da portare sempre con sé. Se vogliamo rendere il regalo per la festa della mamma unico, non possiamo resistere e non personalizzarlo, dobbiamo munirci di tanta fantasia, dei colori per la stoffa e delle shopper. Quest’ultime realizzate in cotone naturale sono pratiche e green, di dimensioni medie e con i manici lunghi, le 10 borse sono ideali per contenere facilmente tutto, inoltre il colore ecru, rappresentano la tela bianca su cui dare libero sfogo alla nostra vena artistica. Con i pennarelli acrilici disponibili in 20 colori, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta, il design dotato di un sistema valvola-pompa permette il controllo del flusso di colore. Inodori ed atossici, possono essere usati su tela, cotone e carta, inoltre, resistenti all'acqua e al tempo, non sbiadiscono. Un’idea divertente è quella di realizzare shopper differenti con disegni e frasi adatte ad ogni occasione da sfoggiare quando la mamma va a fare la spesa o quando vuole portare l’indispensabile a lavoro.

