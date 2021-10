Festa dei nonni: i regali per dimostrargli tutto il nostro affetto

I nonni con il loro affetto, cure, consigli ed esperienze sono importanti per i nipoti e i figli. Sempre disponibili a correre in aiuto o a dispensare saggezza hanno un ruolo centrale nella vita dei loro parenti, pronti a dare una mano in qualsiasi occasione armati di sorrisi e coccole.

Per questo motivo è impossibile non dedicare un'intera giornata ad una figura ormai diventata centrale all'interno di ogni famiglia. Dal 2005 in Italia si è deciso di istituire una festa tutta per loro. La data non può che essere il 2 ottobre, che nella tradizione cattolica è il giorno dedicato agli Angeli Custodi, come d'altronde sono i nonni, i custodi del benessere dei nipoti.

Se volete celebrarli al meglio, dedicandogli del tempo e piccoli regali, vi suggeriamo qualche idea che di sicuro li farà felici. Un regalo personalizzato o pensato solo ed esclusivamente per loro è la scelta ideale per farli sentire amati e apprezzati.

Cornice foto

I nonni amano i ricordi e avere i loro cari vicino non sempre è possibile. Le foto sono il mezzo ideale per non sentire la nostalgia anche se si vive lontani e in città diverse. Quindi come non regalare un portafoto? Se siete alla ricerca di un regalo pratico e di design, potete scegliere quello a forma di albero. I rami sono completati da cornici in cui inserire la foto di tutta la famiglia, o quelle fatte in compagnia dei vostri nonni. I sei supporti sono pensati per ospitare i momenti migliori. L'albero, perfetto in salotto o in camera da letto, è realizzato in metallo. Disponibile in grigio, nella taglia L e M potrete scegliere il formato che si addice di più alla casa dei vostri cari. Non vi resta che decidere dove posizionarlo e completarlo con le foto di tutta la famiglia, per riempire il cuore dei nonni di una gioia infinita.

Pro. Bello e ben rifinito

Contro. Le cornici sono un po' piccole.

Scopri di più su Amazon

Coperta

Se i vostri nonni amano stare sul divano a guardare la tv, l’arrivo dell’autunno e dell’inverno è l’occasione giusta per regalargli una coperta del tutto personale. Il plaid dedicato alla nonna nel caldo color rosso e al nonno, nell’elegante blu, è completato da una divertente scritta. La simpatica frase “Nonna/o in relax non disturbare” è l’ideale se volete concedervi qualche ora con loro e coccolarli con piccole attenzioni. Realizzata in poliestere, la coperta assicura il giusto tepore anche nelle giornate più fredde rimanendo morbida sulla pelle. Con il plaid avvolgente, perfetto per due persone, non dovete fare altro che liberarvi dagli impegni e trascorrere il vostro tempo libero in loro compagnia.

Pro. Il plaid simpatico e divertente è perfetto per i nonni che vogliono ritagliarsi del tempo tutto per sé.

Contro. Il materiale è un po’ sottile

Scopri di più su Amazon

Tazza

Avete deciso di coccolare i vostri nonni nella giornata dedicata a loro? Siete pronti a preparare la loro tisana preferita o una bella tazza di cioccolata? Per rendere speciale questo piccolo gesto, servirlo nella tazza giusta è fondamentale. Allora perché non regalare una simpatica mug alla vostra super nonna o al vostro super nonno? Il simpatico disegno che li ritrae con gli abiti di tutti i giorni completati da un magico mantello da supereroe li divertirà, mentre la dedica li farà emozionare ogni volta che si concederanno una pausa tisana. La tazza in ceramica finissima, può essere lavata tutte le volte che volete senza perdere lo smalto, ma conservando i colori brillanti.

Pro. Bella e curata nei dettagli.

Contro. È un po’ piccola.

Scopri di più su Amazon

Grembiule

Non c’è nulla di meglio della cucina della nonna, che ama preparare piatti gustosi e sani per tutta la famiglia, soprattutto per i suoi nipoti preferiti. Se siete tra quelli che non si tirano indietro davanti ad un dolce o ad un piatto preparato da mani esperte, un modo per ringraziarla è quello di regalarle un grembiule. Il modello realizzato a mano è in poliestere per resistere nel tempo e alla cucina più ricca. Il grembiule di colore rosa è reso unico da una scritta tutta dedicata alle abilità culinari della nonna, circondata da dolci cuori che di sicuro la faranno felice

Pro. L’immagine è nitida e divertente.

Contro. Il materiale è un po' leggero.

Scopri di più su Amazon

Gilet fluorescente

Si scherza spesso sulla “passione” dei nonni per i cantieri e la loro osservazione. Perché non prenderli bonariamente in giro regalando il gilet dei lavori in corso? Il capo d’abbigliamento strapperà un sorriso a vostro nonno che non vedrà l’ora di sfoggiarlo durante il tempo libero, quando si occuperà del giardino, di bricolage o quando farà una passeggiata in bici. Il materiare fluorescente permette di camminare anche nelle serate più buie. Facile da indossare, la chiusura con il velcro lo terrà al sicuro durante le ore particolarmente fredde. La giornata dei nonni diventerà davvero speciale grazie a questo gilet che verrà invidiato da tutti i suoi coetanei.

Pro. Il materiale lo accompagnerà durante i lavori all’aperto

Contro. Le taglie sono un po’ abbondanti

Scopri di più su Amazon

T-shirt

I nonni vengono apprezzati per la loro saggezza ed esperienza. Questo li rende abili in ogni attività, soprattutto quelle manuali. Se vostro nonno è un aggiustatutto provetto, allora il regalo perfetto è una t-shirt a tema. “Se nonno non può aggiustarlo, nessuno può farlo”: questa è la frase che lo renderà orgoglioso del suo lavoro e delle sue capacità. La maglietta disponibile in tre colori, bianco, blu e nero è ideale per ogni stile, da quello sportivo a quello casual. Realizzata in tessuto di cotone 100%, morbido, traspirante, assorbente e fresco, mantiene asciutti in ogni stagione, anche durante quelle particolarmente calde.

Pro. Colori accesi e stampa brillante sono pensati per resistere al tempo e ai lavaggi.

Contro. Le taglie sono un po’ abbondanti.

Scopri di più su Amazon