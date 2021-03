Festa del papà: idee originali per festeggiarlo e farlo felice

Il 19 marzo è sempre più vicino e per non farvi trovare impreparati con la festa del papà potete prendere spunto da queste idee originali

La festa del papà è sempre più vicina ed è arrivato il momento per dedicare le giuste attenzioni al vostro eroe preferito. Anche se a volte può sembrare un po’ burbero, è sempre ponto a dare i consigli e a far scoprire il suo lato giocoso e divertente.

Il 19 marzo è l’occasione per spremere le meningi e fare un regalo originale che non sia la solita cravatta o camicia! Con ShopToday potrete farlo felice e trascorrere momenti piacevoli e spensierati.

Family Experience: Escape Room

L’escape room è diventata sempre più popolare negli ultimi anni: avventure, giochi di ruolo e simpatici rompicapo hanno conquistato proprio tutti e i papà non sono da meno. Per giocare in allegria, senza uscire di casa la Family Experience vi permetterà di trascorrere una giornata indimenticabile. Non è importante quale siano le vostre passioni c’è un’escape adatta ad ogni gusto:

il castello stregato : imperdibile per gli appassionati del genere fantasy, l’avventura è ambientata in un castello: qui un’eccentrica prozia ha lasciato un diario che insidia dopo insidia, condurrà direttamente ad un tesoro si smeraldi;

: imperdibile per gli appassionati del genere fantasy, l’avventura è ambientata in un castello: qui un’eccentrica prozia ha lasciato un diario che insidia dopo insidia, condurrà direttamente ad un tesoro si smeraldi; il potere della forza : gli amanti della fantascienza si troveranno catapultati in una galassia ai confini del mondo, alle prese con un conflitto tra repubblica e nuovo ordine. Il vostro compito sarà quello di aiutare il maestro yoda in una ricerca di vitale importanza;

: gli amanti della fantascienza si troveranno catapultati in una galassia ai confini del mondo, alle prese con un conflitto tra repubblica e nuovo ordine. Il vostro compito sarà quello di aiutare il maestro yoda in una ricerca di vitale importanza; l’alba dei morti viventi: atmosfere cupe e scenari apocalittici sono alla base di questa escape adatta agli amanti dell’horror. Ambientata in un 2120 devastato da una pandemia inarrestabile che ha trasformato i sopravvissuti in zombie, sarete dei soldati in grado di tornare indietro nel tempo per individuare una spia nemica e impedirle di annientare l’umanità.

Entrare nella vostra escape room preferita è semplice, una volta effettuato l’acquisto vi verrà inviato un link da cui accedere. Avrete tre mesi di tempo dalla data d’acquisto per giocare da soli, in coppia o al massimo in 4 persone quando vorrete voi, senza alcuna prenotazione e sul device che preferite tra smartphone, tablet, pc.

Acquistalo su ShopToday a 13,90€

Creazione di Cioccolato Artigianale più spumante

Se il vostro papà è appassionato di fai da te, ma è anche goloso potrete accontentare entrambe le sue passioni con gli attrezzi per il bricolage più dolci che ci siano. Realizzati con cioccolato purissimo di ottima qualità e fondente al 64% cacciavite, pinse e brugole acquisteranno tutto un altro sapore. Decorati a mano e curati nei minimi dettagli non vedrà l’ora di divorarli!

Per completare una giornata indimenticabile nell’idea regalo è inclusa una bottiglia di spumante APIS Irpinia Fiano DOC 2018. Le uve di Fiano vengono raccolte a mano prima della maturazione e la fermentazione avviene a basse temperature per una freschezza unica. Anche se siete lontani e non potete consegnare di persona il dono, potete festeggiare e brindare a distanza. Come? Basta inserire l'indirizzo del festeggiato e il regalo verrà spedito in tutta Italia!

Acquistalo su ShopToday a 13,90€