Festa della mamma: le ultime tendenze regalo

Con l’avvicinarsi della festa della mamma, idealo riscontra un interesse crescente degli utenti nei confronti dello shopping online. Grazie all’ampia offerta e al pricing dinamico, che consente di scovare i migliori regali all’insegna del risparmio, l’e-commerce resta un punto di riferimento quando si tratta di confezionare sorprese per occasioni speciali.

I dati raccolti dal portale internazionale svelano quali sono i regali più gettonati in vista della festa della mamma, delineando così le ultime tendenze.

Sporty style è la parola d’ordine: a vincere è l’abbigliamento pratico e comodo

L’analisi condotta da idealo rivela che, a ridosso della ricorrenza, cresce l’interesse per gli articoli outdoor, che combinano comodità e funzionalità, segnale che sempre più italiani mettono al primo posto lo sport e più in generale il benessere personale anche quando si tratta di scegliere il cadeau perfetto per i propri cari. Una tendenza confermata dall’incremento delle intenzioni d’acquisto registrate dal portale nelle due settimane che precedono la Festa, con un aumento dell’interesse pari a oltre il 71,5 % per occhiali sportivi, +69% per sandali da trekking, e +39% per pantaloni per attività fisica e più in generale abbigliamento outdoor.

Universo beauty: i prodotti più cercati per la cura del corpo

Per chi preferisce andare sul sicuro, spazio anche ai cosiddetti classici di questa ricorrenza, che spesso si rivelano tra i più desiderati anche da chi li riceve: con l’avvicinarsi della Festa, al fianco di regali più personalizzati, si confermano ancora una volta alcuni grandi evergreen, come rivela una crescita dell’interesse registrata dal portale per la categoria salute & bellezza, con un + 166% per lipgloss, seguito da un +41% per cofanetti profumo. A chiudere la “classifica” dei cadeaux must-have gli immancabili prodotti dedicati all’hair-care, con un incremento delle intenzioni di acquisto del 32%.

Elettrodomestici e regali tech tra i più gettonati

Non solo universo sport e benessere, se il budget d’acquisto è maggiore e si presenta una grande offerta, cresce l’interesse anche per la categoria tech, che offre un’ampia scelta di proposte spaziando dai più ambiti smartphone alle più originali fotocamere compatte. L’indagine di idealo stila il podio dei regali tecnologici più desiderati a ridosso della Festa della mamma: al primo posto con un incremento delle intenzioni di acquisto del 24,5% ci sono le fotocamere compatte. Secondo posto per gli asciugacapelli (+24%) sulla scia dell’interesse per la categoria salute & bellezza, e in chiusura gli ambitissimi smartphone (+19%).

Infine le macchine da caffè con una crescita dell’interesse del 17,5%.

Scopri di più su Amazon:

I migliori prodotti hi-tech

I migliori prodotti Health & Beauty

I migliori prodotti per lo sport

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei.