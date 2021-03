Addio regali convenzionali: alla Festa del Papà ci pensano Microsoft e Xbox

Arrivano da Microsoft tante idee regalo per i papà appassionati di tecnologia. Prodotti versatili e dalle ottime prestazioni come il tablet-Pc Surface Pro 7 o il raffinato Surface Laptop 3.

Inoltre non mancano interessanti accessori per Xbox come l’Xbox Wireless Controller e le cuffie Xbox Wireless Headset.

Infine ricordiamo anche il completo abbonamento Xbox Game Pass Ultimate per giocare su console, Pc e smartphone Android.

Xbox Wireless Controller: Shock Blue e Pulse Red

Lanciato lo scorso novembre, l’Xbox Wireless Controller disponibile nella colorazione blu, è il regalo perfetto per il papà gamer che ama giocare da solo o in compagnia della propria famiglia. Comodo e performante, è possibile personalizzare la mappatura dei pulsanti in base alle proprie necessità e collegare il controller a qualsiasi auricolare compatibile con il jack per cuffie audio da 3,5 mm. Oltre alle console Xbox Series X|S, il nuovo Controller Wireless Xbox – Shock Blue è anche compatibile con Xbox One, PC Windows 10 e dispositivi Android che lo supportano. E, per gli amanti del gioco in multiplayer, perché non acquistare il nuovo controller Xbox anche nella colorazione Pulse Red? Il divertimento è assicurato!

Xbox Wireless Headset

Disponibile a partire dal prossimo 16 marzo, il nuovo Xbox Wireless Headset, new entry della famiglia di accessori firmati Xbox, è in grado di offrire elevate prestazioni audio per giocare e parlare nelle sessioni multiplayer. Iconico ed elegante, il design di Xbox Wireless Headset si ispira a quello delle nuove console di ultima generazione Xbox Series X/S, ed è un regalo perfetto per il papà sempre alla ricerca dell’ultima tendenza gaming. Xbox Wireless Headset garantisce un suono profondo, comfort costante ed è personalizzabile, adattandosi perfettamente ai propri dispositivi di gioco, come Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10 e mobile. Prezzo Xbox Wireless Headset: € 99,99

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate è il catalogo di oltre 100 titoli ideale per giocare assieme a tutta la famiglia su console, PC e dispositivi Android, a un prezzo mensile di 12,99 euro. I membri di Xbox Game Pass Ultimate possono provare i titoli Xbox Game Studios a partire dal Day One e accedere all’abbonamento EA Play, che include 60 tra i migliori giochi per PC e console di Electronic Arts senza costi aggiuntivi. In più, tutti gli abbonati al servizio possono giocare sul proprio smartphone o tablet Android grazie al cloud gaming (Beta) di Microsoft. Infine, molti dei giochi disponibili nella libreria Xbox Game Pass sfrutteranno le funzionalità di Xbox Series X tra cui lo Smart Delivery, Xbox Velocity Architecture, Quick Resume, la risoluzione 4K a 120 fps e altro ancora.

Surface Laptop 3: il laptop perfetto per ogni giorno

Surface Laptop 3 combina potenza ed eleganza ed è un regalo ideale per il papà alla ricerca di un dispositivo perfetto per tutte le esigenze. Disponibile in due formati, da 13.5’’ e 15’’, Surface Laptop 3 vanta un design sottile e di classe e garantisce un’autonomia che copre l’intera giornata lavorativa. Equipaggiato con un processore Intel Core di decima generazione, Laptop 3 accontenta tutti i gusti, permettendo di scegliere tra il calore dell’Alcantara e le lucide finiture in alluminio lavorato. Il più, la versione da 15’’ introduce uno schermo più grande e performance grafiche migliorate con il nuovo processore AMD Ryzen Surface Edition. Prezzo Laptop 3 a partire da € 1.169.

Surface Pro 7: ultraleggero e versatile, per il papà che non si ferma mai

Surface Pro 7 è il device perfetto per i papà che non vogliono rinunciare al comfort e alla versatilità di un 2-in-1, da utilizzare a casa, in ufficio o in mobilità. Pro 7, che include il processore Intel Core di decima generazione e integra sia la porta USB-A sia quella USB-C, garantisce una velocità due volte maggiore rispetto al modello precedente. E, per un’esperienza d’uso completa, è possibile abbinare il dispositivo con Surface Pro Signature Type Cover, disponibile nelle colorazioni Platino, Blu ghiaccio e Rosso papavero in Alcantara e Nero, e Surface Pen.

In offerta su Amazon.it a partire da 799 euro (sconto 25%)

Surface Earbuds: tutta un’altra musica!

Dotate di un design ultra confortevole, comandi intuitivi, semplice accesso alle innovative esperienze di Microsoft 365 e di un audio coinvolgente, Surface Earbuds rendono omaggio ai papà di tutte le generazioni che desiderano essere sempre connessi, senza negarsi l’ascolto del proprio album preferito. Disponibili nei colori Ghiaccio e Grafite, Surface Earbuds vantano una batteria a lunga durata per non perdersi nemmeno una nota.

In offerta su Amazon.it a partire da 164 euro (sconto 10%)