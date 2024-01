San Valentino: cosa regalare alla tua lei

San Valentino è vicino ed è, dunque, tempo di iniziare a pensare al regalo da fare alla tua partner. Ci vuole qualcosa di romantico ma non smielato, qualcosa di personale, ma non scontato.

Sappiamo che non è facile scegliere il regalo giusto per la persona amata: proprio per questo, abbiamo selezionato tantissime idee regalo, per tutti i gusti e i budget!

Regalare un gioiello a San Valentino

Con un gioiello a San Valentino si fa sempre centro. Non parliamo necessariamente dell'anello di brillanti, ma anche di un bijoux più modesto che, comunque, renderà felice la partner.

Collana Swarovski Collezione Swa Infinity

Collana "Ti amo" in 100 lingue

Anello Pandora con cuori, argento Sterling 925

Bracciale Swarovski Collezione Swa Infinity

Anello da donna in argento 925 con pietra preziosa colorata

Orecchini Swarovski Collezione Attract Trilogy

Regalare un completo intimo a San Valentino

Per mettere un po' di pepe al vostro San Valentino, perché non regalare un completo intimo? Un capo di lingerie più o meno sexy, che rispecchi i suoi gusti e che accontenti anche i tuoi.

Bodysuit a rete morbida ed elastica

Babydoll in pizzo trasparente e apertura frontale

Regalare un oggetto romantico per San Valentino

Infine chiudiamo con le idee regalo 'a tema' San Valentino: dolcissime e romantiche. Un orsetto con cuoricino in mano, un gadget personalizzato che parla di voi, dei cioccolatini particolari: l’importante è celebrare l’amore!

Orso Trudi

Buoni Romantici - 15 proposte già compilate + 5 buoni da compilare per attività da fare in due

Targa decorativa personalizzabile con foto, nomi, data e canzone preferita: inquadra con la fotocamera dello smartphone il codice QRCode per ascoltare la canzone che hai scelto su Spotify Premium

Confezione regalo con rosa eterna vera e stabilizzata e collana con ciondolo a cuore attraverso il quale potrai leggere la scritta "I Love You" in 100 lingue diverse

Cornice portafoto romantica in legno naturale per foto 10x15 cm

Bottiglia di vetro con 30 mini capsule e bigliettini dove scrivere messaggi d’amore

Scatola a cuore San Valentino Kinder Bueno con dolcetti assortiti

Scatola con cioccolatini artigianali di lusso belgi

