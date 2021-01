San Valentino: i migliori regali dal mondo della tecnologia

Cinque idee per stupire la tua dolce metà con un innovativo ed utile regalo ad alto tasso tecnologico

Stai pensando ad un regalo tecnologico per San Valentino?

Ecco allora 5 prodotti ideali sia per lui sia per lei. Idee regalo alternative ai classici fiori, gioielli, orologi o cravatte, adatte ad ogni portafogli.

Gadget utili ed innovativi, come lettori ebook low cost, versatili smart speaker e smartphone in grado di far felice la tua dolce metà.

1. Stampante fotografica istantanea portatile Kodak

Al primo posto della nostra classifica troviamo la Kodak Step: una piccola stampante fotografica istantanea portatile, in grado di collegarsi direttamente al tuo smartphone tramite una connessione wireless Bluetooth. Un prodotto dotato di batterie ricaricabili, che utilizza la tecnologia di stampa termica Zink senza cartucce.

2. Nuovo Amazon Echo dot con orologio

Nella nostra classifica non poteva mancare l’evoluto smart speaker Amazon Echo dot, disponibile anche nella versione con orologio. Un altoparlante dalle numerose funzionalità ed in grado di riprodurre la nostra musica preferita proveniente anche da Spotify. Un elegante accessorio che integra, inoltre, l’evoluto assistente vocale Amazon Alexa.

3. Amazon Kindle

Tra le idee regalo per San Valentino troviamo anche l’Amazon Kindle; un lettore ebook dal costo contenuto equipaggiato con uno schermo e-ink touch da 6 pollici, dotato anche di luce frontale. Un prodotto dal design sottile, leggero e dalla lunghissima autonomia.

4. Apple Watch 6

L’Apple Watch 6 è un versatile wearable adatto sia per lui sia per lei. Uno smartwatch di elevata qualità, dal design curato, personalizzabile secondo i propri gusti, dotato anche di GPS, cardiofrequenzimetro e misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue.

5. Xiaomi Redmi Note 9T 5G

Nella nostra rassegna troviamo anche il nuovissimo Redmi Note 9T. Smartphone 5G dual SIM dall’elevata autonomia grazie alla capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida. Ricordiamo, inoltre, l’ampio display IPS da 6,53 pollici di diagonale con risoluzione FullHD+ (1080 x 2340 pixel) ed il comparto fotografico con tre camere posteriori e sensore principale da 48 MP. Infine la memoria con 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage espandibile via microSD

