San Valentino: le idee regalo di bellezza per lui

Bulldog è il marchio inglese di grooming 100% maschile, creato da e per gli uomini. Ogni prodotto è realizzato su misura per le esigenze della pelle dell’uomo e della barba, perché Bulldog crede che ogni uomo debba avere ciò che merita: ecco perché il brand ha realizzato una linea di cofanetti per lui, il regalo di San Valentino perfetto per mariti e fidanzati.

Il brand, infatti, ha aggiunto alla sua amatissima linea Original alcuni nuovi cofanetti regalo dal design ricercato che riuniscono i prodotti uomo top di gamma per la cura della pelle o della barba.

I cofanetti sono plastic free e con cartone 100% riciclabile, fatti interamente di Carbon Balanced Paper certificati World Land Trust, l’ente inglese per la tutela sostenibile degli ecosistemi naturali del mondo.

Rispettosi dell’ambiente e di ottima qualità, questi cofanetti sono quindi dei regali imperdibili per ogni “lui” che segue l’approccio etico del brand con prodotti che uniscono il meglio della natura (tutti i prodotti contengono almeno il 90% di ingredienti naturali) con il meglio della scienza, senza coloranti artificiali né profumi sintetici.

Tutti i prodotti Bulldog, inoltre, sono stati appositamente realizzati per l'uomo e disegnati per l'uso giornaliero su una pelle normale e sfruttano le proprietà idratanti e lenitive di tre ingredienti chiave:

l’Aloe Vera - rinomata per le sue proprietà idratanti e lenitive per la pelle che la rendono peculiare per l'uomo;

l’Olio di Camelina - una fonte ricca di Omega 3 acidi grassi, che può aiutare a favorire le barriere della pelle e che aiuta a tenere fuori l'umidità e le sostanze irritanti;

il Tè Verde - ben noto per le sue proprietà antiossidanti, contiene fitochimici come polifenoli e caffeina.

Vediamo quindi alcune idee regalo uomo a prova di bacio!

Premium Shave Collection

Un regalo perfetto per gli appassionati della rasatura impeccabile, il cofanetto Premium Shave Collection contiene tutti gli strumenti classici per la rasatura di cui un uomo ha bisogno, racchiusi in una elegante confezione regalo.

All’interno del set troverai:

Original Scrub Viso (125 ml) - uno scrub con ingredienti naturali che aiuta a rimuovere la pelle secca e favorisce la rinascita delle cellule.

Una ciotola per la crema da barba in bambù e un pennello da barba con manico in bambù e setole morbide, strumenti indispensabili per gli amanti della rasatura classica.

Un rasoio Bambù Bulldog con manico in bambù naturale - il perfetto esempio della filosofia di Bulldog per la riduzione dell’impatto ambientale dei suoi prodotti. I componenti metallici sono cromati e la testina girevole, per una rasatura confortevole, ha una striscia lubrificante con aloe e un rifinitore di precisione per un risultato accurato.

Original Crema Idratante (100 ml) - la crema idratante classica di Bulldog, contiene aloe vera, olio di camelina e tè verde ed è stata formulata per idratare la pelle maschile senza lasciare residui appiccicosi o grassi. Inoltre, usata mattina e sera in una semplice routine di idratazione o dopo la rasatura lascia la pelle più sana e soffice.

Ultimate Beard Care Kit

Il regalo definitivo per chi ama la propria barba e se ne prende cura quotidianamente, Ultimate Beard Care Kit contiene:

Original 2 in 1 Shampoo per barba (200 ml) - uno shampoo e balsamo per la barba 2 in 1 a base di aloe vera, olio di camelina e tè verde. È stato formulato per la pulizia della barba e la lascia soffice, fresca e nutrita.

Original Olio per barba (30 ml) - quest'olio per barba ad assorbimento rapido e ammorbidente contiene aloe vera, olio di camelina e tè verde. L’olio migliora la luminosità della barba senza farla apparire unta e al contempo la ammorbidisce, domando anche le barbe più selvagge.

Original Balsamo per la barba (75ml) - l’alleato indispensabile dell’uomo che vuole ammorbidire, idratare e modellare la propria barba. A base di aloe vera, olio di camelina e tè verde, ingredienti naturali noti per le proprietà lenitive e idratanti, è disponibile nel pratico formato da 75ml, facile da portare con sé per un look sempre impeccabile.

Il pettine in legno di Bulldog - dopo aver lavato e ammorbidito la barba con lo shampoo e averla modellata con l'olio è ora di dargli la forma finale. Il pettine di legno, ecologico e naturale, è l'ideale perché scorre rapido tra i peli, districandoli senza tirarli.

Skincare Kit

Questo cofanetto regalo contiene i migliori prodotti di Bulldog per la skincare racchiusi in una stilosa e comoda Bulldog bag in cotone 100% naturale. Al suo interno troverai:

Original Gel da barba (175 ml) - il gel da barba idratante contiene aloe vera, olio di camelina e tè verde. È stato formulato specialmente per aiutare a far scivolare il rasoio sulla pelle, offrendo una rasatura liscia e lasciando la pelle fresca e pulita.

Original Detergente per il viso (150 ml) - questo detergente viso per uomo contiene aloe vera, olio di camelina e tè verde. Formulato specificatamente per la pulizia della pelle maschile, la lascia visibilmente pulita e rinfrescata.

Original Crema Idratante (100 ml) - a crema idratante classica di Bulldog. Contiene aloe vera, olio di camelina e tè verde ed è stata formulata per idratare la pelle maschile senza lasciare residui appiccicosi o grassi. Inoltre, usata mattina e sera in una semplice routine di idratazione o dopo la rasatura lascia la pelle più sana e soffice.

