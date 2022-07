Contro punture e prurito ecco i prodotti antizanzare Orphea, il repellente naturale per zanzare

Con il caldo si ripresenta il fastidioso problema degli insetti e Orphea, marchio di riferimento nella protezione naturale, offre la soluzione ideale a questi inconvenienti. Tra i rimedi naturali contro le zanzare, infatti, troviamo gli insetto-repellenti Orphea, che proteggono in modo delicato ed efficace la pelle di grandi e bambini e sono a base di Citriodiol, un repellente di origine vegetale derivato dall?Eucalipto citriodora.

I repellenti naturali per zanzare Orphea hanno formulazioni di origine vegetale e sono arricchiti con ingredienti naturali. Questi insetto-repellenti, infatti, impiegano l?unico principio attivo di origine vegetale approvato dal Ministero della Salute: il Citriodiol.

Presente nelle linee Family, Bambini e Safari viene estratto in maniera sostenibile dalle foglie dell?Eucalipto citriodora, per una protezione multi-insetto efficace e delicata sulla pelle, ideale ovunque. La linea Inodore è invece formulata con Icaridina, in grado di assicurare una protezione invisibile ed efficace anche nelle aree più infestate da insetti.

Orphea Insetticida - Antizanzare Elettrico all'Eucalipto + 1 Ricarica Liquida

L'emanatore elettrico Orphea Protezione Casa con estratto di eucalipto protegge l'interno della casa eliminando le zanzare. Efficace anche contro la zanzara tigre, la sua formulazione lo rende utile per ogni stanza della casa e anche in spazi aperti.

Inoltre, l?emanatore è dotato di un particolare ed esclusivo dispositivo crepuscolare che ne permette l'attivazione automatica nelle ore notturne quando le zanzare prediligono colpire. Questo dispositivo consente quindi un utilizzo più efficiente del diffusore e un conseguente risparmio di prodotto e di energia elettrica. Un flacone, se usato 6 ore a notte, dura fino a 60 notti.

Repellente naturale per zanzare: linea Safari Formula

Spray Anti Puntura Safari Formula

A base di Citriodiol, lo spray anti puntura Safari Formula protegge efficacemente la pelle dalle punture di zanzare, tafani, zecche e altri insetti. La sua efficacia è stata testata anche contro la zanzara tigre. Applicato direttamente sugli abiti garantisce una protezione completa fino a 8 ore, senza bagnare o macchiare i tessuti e rilasciando un gradevole profumo.

Inoltre, è disponibile, oltre che nel classico formato da 100 ml, in un comodo formato minisize da 50 ml ideale per i tuoi viaggi.

Dopopuntura Gel Safari Formula

Con attivi ad azione astringente ed estratti naturali di Ginger e Aloe Vera, Oprhea Dopopuntura Gel Safari svolge un?azione lenitiva e anti arrossante contro le punture di zanzare, api, vespe, tafani, insetti e contro lievi irritazioni da contatto con meduse, donando sollievo immediato. Dotato di applicatore soft massage, è disponibile nel formato da 10 ml e non contiene ammoniaca, alcol e profumo.

Rimedi naturali contro le zanzare: linea Bambini

Latte Antipuntura Bambini

A base di Citriodiol, il Latte Antipuntura Bambini è un repellente naturale per zanzare che protegge le pelli più delicate fino a 5 ore e ha un?efficacia testata contro la zanzara tigre. Gradevolmente profumato e senza aggiunta di alcol, il Latte Antipuntura è arricchito con Pantenolo e Camomilla per un effetto idratante e addolcente.

Salviette Antipuntura Bambini

Le Salviette Antipuntura sono pratiche e veloci da usare in ogni momento e proteggono efficacemente la pelle di grandi e piccini fino a 3 ore. Grazie al contenuto di estratti naturali di Camomilla, Aloe Vera e Pantenolo proteggono la pelle mantenendola idratata, senza ungere. Come il resto della linea Orphea Bambini, le salviette Antipuntura sono formulate con Citriodiol, per una protezione multi-insetto efficace e delicata sulla pelle.

Dopopuntura Gel Bambini

Perfetto per alleviare il prurito delle zanzare, il Dopopuntura Gel Bambini lenisce e dona immediato sollievo dalle punture di insetti, alleviando la fastidiosa sensazione di prurito. A base di Provitamina B5, arricchito con estratti naturali di Camomilla, Malva e Menta e con 0% di ammoniaca, il Dopopuntura Gel Bambini è disponibile nel formato da 10 ml dotato del pratico applicatore roll-on in acciaio, che permette un delicato massaggio.

Cerotti Dopopuntura Bambini

I nuovi cerotti ipoallergenici della linea Bambini con simpatici disegni pensati per i più piccoli, donano sollievo immediato grazie al loro effetto lenitivo che dura fino a 8 ore. Inoltre, proteggono dallo sfregamento e svolgono un?azione rinfrescante sulla pelle irritata. Formulati con ingredienti naturali quali Calendula, Menta Piperita, Mentolo e Lavanda, non contengono né ammoniaca né alcol e sono dermatologicamente testati.

Difendersi dalle zanzare: linea Family, adatta ad un uso frequente

Lozione Antipuntura Family

A base di Citriodiol, l?unico principio attivo di origine vegetale ad azione insetto-repellente estratto dall?Eucalipto citriodora, la Lozione Antipuntura Family protegge efficacemente la pelle fino a 4 ore dalle punture di zanzare e zanzare tigre. Il profumo gradevole, unito ad una delicata formulazione arricchita con Aloe Vera, dona un piacevole effetto rinfrescante sulla pelle che rende il prodotto la soluzione migliore per proteggere tutta la famiglia.

Cerotti Dopopuntura Family

I pratici cerotti Dopopuntura, formulati con estratti naturali di Calendula, Menta piperita, Mentolo e Lavanda, calmano la sensazione di prurito dovuta alle punture di insetti, rinfrescano e leniscono la pelle. Il cerotto crea una barriera meccanica che protegge la pelle dallo sfregamento e impedisce ulteriori irritazioni della cute lesa, donando sollievo immediato. Invisibili ed efficaci, non contengono né ammoniaca né alcol e sono dermatologicamente testati e ipoallergenici.

I rimedi antizanzare più potenti: linea Inodore

Lozione Insetto Repellente Inodore

Come da garanzia Orphea, la Lozione Insetto Repellente Inodore protegge efficacemente la pelle, senza ungerla, dalle punture di zanzare e zecche: la sua efficacia è testata anche contro la zanzara tigre sia nelle ore diurne che nelle ore notturne fino a 6 ore, contro le zanzare tropicali fino a 2 ore e contro le zecche fino a 7 ore. Formulata con Icaridina, assicura una protezione invisibile ed è particolarmente consigliata per zone rurali infestate da zecche e aree MTV per controllare la diffusione di Malattie Trasmesse da Vettori.

Salviette Insetto Repellenti Inodore Monouso

Tutta l?efficacia della Lozione Inodore racchiusa nelle pratiche bustine monouso. Formulate con Icaridina, non ungono la pelle e assicurano una protezione invisibile ed efficace contro la zanzara tigre, contro le zanzare tropicali e contro le zecche. Una protezione particolarmente consigliata per zone infestate da insetti. La piccola bustina entra facilmente nel taschino, pratica e comoda da usare e da portare sempre con sé in viaggio, durante una corsa o per una serata con gli amici

Crema Dopo Puntura Inodore

Con estratti naturali di Calendula, Mimosa e Camomilla, la Crema Dopo Puntura Inodore dona sollievo immediato dalle punture di insetti, zanzare, pappataci e tafani. Agisce velocemente, riduce il fastidio e lenisce la pelle arrossata. Il facile erogatore, inoltre, permette di dosare perfettamente il prodotto, mentre la formula delicata e priva di ammoniaca, alcool e profumo è ideale per le pelli sensibili.

