Una mamma per amica: il libro di ricette ufficiale ispirato al mondo delle ragazze Gilmore

Dopo l’intramontabile successo della serie tv, arriva sugli scaffali Una Mamma Per Amica: Il libro di ricette ufficiale, pubblicato in Italia da Panini Comics e disponibile da giovedì 2 giugno.

Questo ricettario è un vero e proprio viaggio attraverso l’universo culinario di Una mamma per amica. Leggendolo si avvertirà l’odore di caffè della Tavola calda di Luke, il profumo di frutta e verdura fresca che Sookie trasformava magicamente in deliziose pietanze, fino ai cocktail e pasticcini raffinati assaporati a casa di Emily e Richard.

Dal Risotto magico di Sookie all’Hamburger di Babbo Natale di Luke, le oltre 70 ricette della prima raccolta ufficiale ispirate al duo mamma e figlia più amato della tv abbracciano tutti i gusti: dai piatti salutari “senza niente” (su gentile concessione della signora Kim…), alle prelibatezze come ciambelle, fagottini e sushi dolce per i golosi.

Tutte le ricette sono accompagnate da bellissime fotografie a colori e immagini delle scene più amate della serie, oltre a citazioni delle battute di Lorelai, Rory, Luke, Emily, Lane, la signorina Patty e altri ancora.

Divertente e spumeggiante, Una mamma per amica: Il libro di ricette ufficiale è il volume da collezione che ogni vero fan dovrebbe avere in libreria, per cucinare con amici e famiglia mentre si riguardano i propri episodi preferiti scritto Elena Pons Craig e Kristen Mulrooney.

La prima è una food stylist nonché una prop stylist, sviluppatrice di ricette e collaboratrice per libri sull’argomento con più di 25 anni di esperienza nel mondo del design culinario, del marketing, della fotografia e dell’editoria. Ha un profondo amore per la cultura pop, per i superfan e per gli Easter eggs. Con l’aiuto di suo marito e dei due figli, ha sviluppato abilità culinarie da supereroina, con competenze che attraversano generazioni, generi e stili.

Kristen Mulrooney è una scrittrice ed editor che cucina dolci compulsivamente sotto stress. Ha scritto su The New Yorker e McSweeney’s, e ha contribuito come editor a The Belladonna. Kristen vive in Massachusetts con il marito, un cane e tre bambini, che sono stati felicissimi di mangiare tutti i dolci da lei preparati per rilassarsi mentre scriveva questo libro.