I libri di ricette, per preparare una cenetta indimenticabile

Per un romantico San Valentino, la cenetta a casa deve essere perfetta. Se non siete chef provetti, ma volete cimentarmi in ricette e manicaretti che lasceranno a bocca aperta il vostro partner, ecco i libri di ricette da cui prendere spunto

Si sta avvicinando San Valentino, hai deciso di fare una dolce sorpresa al tuo partner preparando una cenetta con i fiocchi, ma non sei un asso in cucina? Niente paura, basta un pò di buona volontà, le ricette giuste e il gioco è fatto.

Con i libri dei grandi chef potrai scoprire tante ricette facili e veloci per far felice il tuo partner e passare insieme una piacevole serata. Non ti resta che consultare il libro di ricetta adatto a te e rimboccarti le maniche!

Prima della cena: libro per preparare aperitivi gustosi

Prima della cena più romantica dell'anno per stupire e far felice il proprio partner, l'aperitivo è immancabile e se non avete idee potete farvi stupire da questo libro. Gli stuzzichini sinonimo di fantasia e versatilità, permettono di passare senza alcuna regola dal salato al dolce, dalla carne al pesce, dalle verdure alla frutta e accontentare i gusti della vostra dolce metà. Non dovete fare altro che mettevi dietro i fornelli e preparare le ricette che vi ispirano di più.

Pro. Le ricette sono spiegate in modo semplice ed intuitivo.

Contro. Alcune ricette sono già conosciute.

Per brindare con il proprio partner: libro dei cocktails

Per brindare in compagnia del partner, non c'è nulla di meglio di un cocktail, poi se è preparato da voi, il risultato sarà assicurato. Il ricettario non solo contiene i cocktail internazionale, codificati dall'IBA, con le loro ricette, ma anche storie, personaggi, leggende che renderanno queste bevande sempre attuali. Il libro è un viaggio a ritroso nel tempo, che vi permetterà di comprendere e conoscere il sapere tramandato da personaggi come Jerry Thomas e Harry Craddock.

Pro. Il libro è ben fatto e illustrato bene.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Per iniziare la cena: libro di ricette degli antipasti

Non si può iniziare una cena che si rispetti senza gli antipasti. Caldi o freddi sono l'esordio perfetto di ogni pasto. Con questo libro avrete a disposizione oltre 120 ricette da cui prendere spunto e far felice il vostro partner. Finger food, piatti della tradizione o prodotti tipici, le idee da cui prendere spunto sono davvero tante. Se amate scoprire nuovi territori comodamente restando a casa il ricettario è la scelta ideale, potrete realizzare un excursus gastronomico e scoprire i piatti mai provati primi provenienti da ogni zona d'Italia. Non vi resta che armarvi di teglie, pentole e coppapasta a tema San Valentino e il gioco è fatto.

Pro. La guida è completa.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Per un menù degno di uno chef stellato: libro di Cannavacciuolo

Vi sentite pronti a realizzare una cenetta degna di uno chef stellato? Allora non potete fare a meno del libro di Cannavacciuolo. Il cuoco partenopeo vi accompagnerà attraverso le ricette italiane, con piatti che abbracciano la tradizione del Bel Paese da nord a sud. Con la sua maestria, potrete sperimentare piatti unici e deliziosi che lasceranno a bocca aperta il vostro partner. Con la guida giusta e tanta voglia di mettervi alla prova preparerete una cenetta di San Valentino indimenticabile.

Pro. Contiene le ricette tipiche della tradizione italiana

Contro. Per alcuni utenti le ricette sono spiegate in modo stringato.

Per prenderlo per la gola: libo con ricette afrodisiache

San Valentino è la festa degli innamorati in cui un pizzico di sensualità non guasta mai. Anche in cucina è possibile realizzare piatti intriganti, ma gustosi e raffinati. Quindi perchè non sperimentare ricette afrodisiache? Con il libro potrete prendere il vostro partner per la gola e preparargli la cena romantica dei sogni. Il libro oltre a contenere ricette da realizzare con cibi afrodisiaci, è arricchito da racconti, che regaleranno un tocco piccante alla serata.

Pro. Le ricette sono spiegate bene.

Contro. Non c'è separazione tra aneddoti e ricette.

Per concludere la serata con dolcezza: libro di ricette di dolci

Per concludere la serata con dolcezza, il dessert non può mancare nella cenetta di San Valentino. Il libro con oltre mille ricette, racchiude una selezione dei migliori dolci della tradizione italiana e straniera. Dai classici ciambelloni, perfetti per un dolce risveglio, ai dessert al cucchiaio per concludere la serata con un piatto gustoso e goloso. Il ricettario è in grado di accontentare tutti i gusti e le preferenze. Per un tocco in più, il libro regala anche piccoli segreti per realizzare dolci gustosi al palato e belli da vedere.

Pro. Il libro contiene molte ricette.

Contro. Nel volume non ci sono le immagini.

Anche l'occhio vuole la sua parte: libro per decorare i piatti

Anche l'occhio vuole la sua parte, quindi per rendere la cena di San Valentino indimenticabile, i piatti oltre ad essere buoni devono essere anche belli. Quindi se volete un aiuto per realizzare la decorazione perfetta o l'impiattamento che lascerà il vostro partner senza parole, questo libro fa per voi. Le oltre quaranta ricette presenti nel libro, sono corredate da illustrazioni e schemi per realizzare il piatto degno di un ristorante stellato e coinvolgere tutti i sensi.

Pro. Ogni piatto è illustrato bene.

Contro. Per alcuni utenti le decorazioni sono molto elementari.

Per gli amanti di pane e pizza: libro di Bonci

Il re degli impasti Gabriele Bonci può essere la fonte di ispirazione per chi vuole realizzare una cena a base di pizza e pane. Nelle pagine di questo libro, sono racchiusi i segreti del panettiere che con le sue indicazioni sulla scelta delle materie prime e la sua guida sicura nei passaggi tecnici, vi invita a mettere le mani in pasta e a realizzare preparazioni deliziose anche a casa, con risultati buonissimi e sorprendenti. Per celebrare questo viaggio in Italia, a ciascuna regione sono dedicate la ricetta di un pane e la ricetta di una pizza, tutte da provare e condividere con la persona che amate.

Pro. Il libro racconta le tradizioni regionali.

Contro. Per alcuni utenti ci sono poche ricette dedicate agli impasti.

