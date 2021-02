iRobot Roomba per una casa pulita anche a San Valentino

Per avere una casa pulita in pochi minuti e senza sforzo, San Valentino è l'occasione perfetta per regalare i robot aspirapolvere della gamma iRobot al proprio partner

Quest’anno il giorno di San Valentino sarà più casalingo, ma sarà anche l'occasione giusta per organizzare una cena romantica con la propria dolce metà. Per far si che il giorno sia speciale, non si può perdere tempo con le pulizie, la soluzione per avere un ambiente pulito senza perdere tempo è iRobot Roomba.

La gamma di robot aspirapolvere di iRobot è dotata di una tecnologia avanzata per raggiungere e pulire con efficacia tutte le superfici, arrivando anche negli angoli di casa più difficili.

I modelli i3+, i7+ e Serie 900 si possono gestire tramite l’app iRobot HOME per programmare i cicli di pulizia e farli muovere in completa autonomia. Inoltre, sono dotati della tecnologia AeroForce che, con un sistema di pulizia a 3 stadi e due spazzole contro-rotanti in silicone, garantiscono una potenza di aspirazione eccellente per raccogliere facilmente anche i detriti più piccoli.

Nel modelli top di gamma, i7+ e i3+, l’applicazione integra la piattaforma iRobot Genius Home Intelligence, che consente di personalizzare il robot attraverso la programmazione degli orari, delle stanze o delle zone di casa, nelle quali si vuole che Roomba agisca. Al termine del percorso, non sarà necessario svuotare il serbatoio, perché tutto lo sporco sarà in automatico raccolto nei sacchetti raccogli polvere contenuti nella base di ricarica.

I robot aspirapolvere iRobot sono dotati di speciali filtri capaci di catturare il 99% degli allergeni, polline e tutte le altre particelle fino a 10 micron. Un dettaglio sicuramente non banale di questi tempi.

Per festeggiare l’amore, non resta che pensare al menù della serata e far fare tutto il lavoro ai robot Roomba