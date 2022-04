Festa della mamma: i robot aspirapolvere yeedi sono il regalo perfetto

La festa della mamma è sempre più vicina e non vediamo l'ora di rendere questa giornata indimenticabile con un bel regalo che le permetterà di avere casa pulita senza alcuno sforzo.

Per rendere questa attività piacevole e facile, ci sono i robot yeedi, il brand nato nel 2019, riesce ad unire design e prestazioni ad un prezzo conveniente, pensati per ogni esigenza i robot aspirapolvere yeedi sono il regalo perfetto per la Festa della Mamma.

Vediamo i robot imperdibili da donare a nostra madre e da avere assolutamente in casa, pronti ad aiutarci nella pulizia quotidiana.

yeedi vac 2 pro

Lavare a avere casa priva di batteri è semplicissimo con questo robot lavapavimenti dotato dell'esclusivo sistema di lavaggio oscillante 5 volte più veloce per affrontare le macchie più fastidiose. L'apparecchio dotato della tecnologia di elusione ostacoli 3D rileva ed evita gli oggetti quotidiani come scarpe, ciotole, giocattoli, calze sul suo percorso, inoltre con la funzione di mappatura esegue l'analisi della casa come un GPS, individua le singole stanze per ricreare la disposizione della casa e programma un percorso di pulizia efficiente del pavimento senza tralasciare alcun angolo. La yeedi vac 2 pro, identifica il tipo di pavimento e programma il metodo di pulizia più adatto, ad esempio quando rileva un tappeto, si tiene lontano in modalità lavaggio, mentre aumenta automaticamente la potenza di aspirazione in modalità aspirazione, per ottenere il migliore risultato di pulizia. L'intuitiva app yeedi consente di personalizzare la pulizia impostando l'aspirazione e i livelli di flusso d'acqua in base al tipo di sporco, scelgiendo la sequenza preferita con un semplice tocco della mappa.

Scopri di più su Amazon

yeedi k700 Robot aspirapolvere

Il robot dotato di una videocamera, permette di mappare l’area così da creare un percorso ed evitare di saltare zone critiche per un risultato efficiente e approfondito. Robusto e di design, la copertura in vetro rinforzato resiste ai graffi, ed è arricchito da un sensore che esegue un monitoraggio in tempo reale, identifica ostacoli, evita urti con i mobili, riconosce automaticamente i gradini e impedisce al robot di cadere. Il serbatoio da 300 ml contiene un disinfettante e consente di sterilizzare l'area trattata in maniera efficace, inoltre, il filtro dell'aria a tre strati blocca efficacemente il 99% degli allergeni, dei pollini e delle particelle più piccole. Facile da utilizzare attraverso il telecomando, può essere controllato anche attraverso l’app, facile da usare, adatto soprattutto per le persone anziane. Infine, il robot aspirapolvere è in grado di riconoscere se il livello della batteria è basso e tornare automaticamente alla stazione di carica.

Scopri di più su Amazon

yeedi vac hybrid robot aspirapolvere lavapavimenti

Con il robot Yeedi vac ibrido avremo una casa sempre pulita, la pratica app Yeedi consente di programmare la pulizia, impostare un'area ad accesso vietato e scegliere di lavare il pavimento di una stanza o aree specifiche anche se siamo fuori casa. Vogliamo modificare il percorso creato da Yeedi? Possiamo farlo semplicemente toccando la mappa nell’app! La spazzola laterale e quella principale, in combinazione con un'elevata potenza di aspirazione fino a 2500 Pa, permette la pulizia profonda di tappeti e pavimenti duri, eliminando efficacemente anche polvere e peli di animali. Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant basta un semplice comando vocale, per iniziare, perfetto per la pulizia della casa ha un’autonomia fino a 110 minuti, e una volta scarico, ritorna alla stazione di ricarica per continuare a pulire dove si è interrotto in precedenza. Yeedi può essere combinato con una stazione di auto-svuotamento in cui depositare la polvere per un maggiore comfort di pulizia.

Scopri di più su Amazon

yeedi Mop Station 2 in 1 robot per lavapavimenti

La yeedi mop station, dotata di una stazione autopulente assicura spazzole sempre pulite e pronte all'uso, lavaggio dopo lavaggio. Dotata di sensori di rilevamento, avverte quando le spazzole hanno bisogno di essere lavate, in questo modo il robot ritorna alla stazione base senza alcuno sforzo da parte nostra. Le due spazzole rotanti a 180r/min vengono premute contro il pavimento da una pressione di 10N per rimuovere anche le macchie più ostinate, evitando abilmente di lavare il tappeto per non rovinarlo. Il modello identifica le stanze e crea una mappa della casa modificabile ogni volta che volete collegandovi semplicemente all'app. Perfetto anche per la semplice pulizia, il robot ha una potenza di aspirazione fino a 2500Pa e una spazzola in silicone antigrovigli, per rimuovere senza sforzo peli di animali domestici e sporcizia in ogni camera della casa. Alimentato da una batteria 5200mAh, ha un'autonomia fino a 180 minuti con una singola carica, una volta scarico tornerà alla stazione base per poi riprendere successivamente la pulizia proprio da dove l’aveva interrotta.

Scopri di più su Amazon