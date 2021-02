Preparare la pappa per i piccoli diventa semplice con il robot da cucina

Gravidanza, allattamento, pappe: in ogni momento l'alimentazione delle mamme e del neonato è fondamentale e la realizzazione di pasti sani diventa facile con il robot da cucina

Dotato di una console touch e 10 programmi automatici, utilizzarlo è davvero semplice e rimarrete sorpresi dalla versatilità del modello XXL. Con un solo apparecchio potrete riscaldare, sterilizzare i biberon, cuocere a vapore, frullare ed infine anche scongelare.

Preparare verdure, carne, pesce e cereali diventerà divertente grazie ai cestelli separati che permettono di cuocere ogni alimento per il tempo giusto preservando sapore e nutrimenti . Inoltre, è possibile regolare la consistenza, dare ancora più gusto e apportare vitamine con l'acqua di cottura conservata nel suo recipiente indipendente.

Le 3 velocità del frullatore e il recipiente per l’acqua di cottura consentono di ottenere la consistenza desiderata.

Grazie al suo design personalizzabile si adatta a ogni stile di cucina, dovete solo scegliere tra i suoi 5 rivestimenti colorati intercambiabili e ottenere 12 combinazioni per dare più stile alla vostra cucina!

In questo modo preparare pappe frullate per il vostro bambino e pasti completi per voi e la vostra famiglia con Babymoov Nutribaby+ sarà facile e divertente.