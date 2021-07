Cookeo Touch e i-Companion Touch XL: i robot multifunzione della Moulinex sempre più smart

È un doppio obiettivo quello che Moulinex vuole raggiungere con altrettante novità nel mondo della cucina. L’azienda francese ha infatti lanciato due interessanti prodotti che arricchiscono la gamma di soluzioni pensate per rivoluzionare il modo di cucinare, più intuitivo e interattivo.

Moulinex vuole ispirare le persone nella preparazione di tanti piatti, sempre nuovi e gustosi, oltre a rispondere alle esigenze più moderne della cucina 3.0.

Moulinex i-Companion Touch XL

La prima novità è

Moulinex i-Companion Touch XL , la versione hi-tech del robot da cucina multifunzione e la scelta ottimale per coloro che si ritengono dei perfezionisti in questo campo.

Moulinex i-Companion Touch XL è il robot da cucina tutto in uno, dotato di un design rinnovato, grazie all’intuitivo touchscreen che ispira e permette di preparare piatti fatti in casa in modo ancora più semplice.

La connessione wi-fi evita di essere a corto di idee e ispira giorno dopo giorno con ricette innovative, dall’antipasto fino al dolce. C’è anche il pratico supporto dei suggerimenti tramite foto e filmati. Questo robot ha anche una funzione innovativa per personalizzare al massimo le ricette: si tratta di “Nel mio frigo” che permette di inserire gli ingredienti ed il peso per scoprire quante leccornie è possibile cucinare. Per garantire la massima versatilità, Moulinex i-Companion Touch XL è dotato di 13 regolazioni di velocità e 14 programmi automatici, per tritare, mescolare, impastare, montare, cuocere, anche a vapore, e rosolare.

Basta un semplice tocco dello schermo e puoi anche personalizzare durata, temperatura e velocità. Gli accessori dedicati sono sette:

Tritatutto

Lama per Impastare/Macinare

Frusta

Mixer

Accessorio XL per la Base

Cestello Vapore

Bilancia Connessa

Per i più esigenti sono inoltre disponibili ulteriori accessori compatibili: tagliaverdure, vaporiera, mini recipiente, vasetti per pappe e kit pasticceria. E per non perdere le ricette del cuore, è possibile creare e organizzare i propri ricettari personali tramite l'app e ritrovarli poi direttamente sullo schermo del tuo Companion Touch.

Moulinex Cookeo Touch

Moulinex Cookeo Touch viene incontro a chi ha poco tempo e vuole comunque mangiare cibi sani e gustosi. Grazie alla connessione è possibile aggiornare in automatico qualsiasi preparazione, inoltre questo elettrodomestico è molto utile per accedere alle ricette proposte da Moulinex e dalla community.

La novità principale è rappresentata dallo schermo touch integrato. Il display è molto intuitivo e fornisce suggerimenti e i passaggi da seguire per realizzare ogni ricetta. Le modalità di cottura sono 13, vale a dire pressione, vapore, slowcooking, stufatura, rosolatura, riscaldamento, mantenimento al caldo.

Novità assoluta è la modalità di cottura a pressione espressa per cucinare velocemente in meno di 10 minuti. L’app dedicata arricchisce ulteriormente l’esperienza interattiva, consentendo di preparare pietanze anche a distanza, in modo da avere ogni ingrediente pronto quando si torna a casa.

Per i più creativi, è inoltre possibile caricare le proprie ricette e inserirle in un ricettario online ad hoc e condividerle con la community Moulinex. Le ricette potranno essere gustate da soli o in compagnia: il recipiente ha una capacità di 6 litri, quindi è possibile preparare pranzi e cene per 6 commensali, regolando in maniera del tutto autonoma le porzioni.