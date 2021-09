Addio carta: ecco Rocketbook Everlast, l'incredibile quaderno del futuro

Nonostante l'avvento di tablet e iPad, tantissime persone si ritrovano comunque sommerse di block notes, quaderni e post-it. Vuoi per lavoro, per studio o per necessità "domestiche" (come liste della spesa, faccende varie e infinite liste di to do), i classici appunti su carta sono tutt'oggi onnipresenti e fondamentali per l'organizzazione di molti. Ma diciamoci la verità: oltre al senso di colpa per il continuo spreco di carta, i vari post-it e block notes risultano spesso scomodi da usare, si perdono, creano confusione e non possono essere facilmente condivisi o digitalizzati. Ed ecco allora che, anche in questo caso, la tecnologia ha deciso di venire in nostro aiuto.

Rocketbook Everlast è infatti un quaderno riutilizzabile che ci permette di digitalizzare i nostri appunti. Nato come progetto di crowdfunding su Kickstarter, raccogliendo più di 2,5 milioni di dollari, Everlast offre la classica esperienza di scrittura con carta e penna con il plus di poter scansionare e trasferire su diversi dispositivi mobili i propri appunti e di essere riutilizzabile all'infinito, grazie alla possibilità di cancellare ciò che si è scritto con un semplice panno inumidito.

Rocketbook Everlast è costituito da 36 pagine bianche, su ognuna delle quali sono presenti, a piè di pagina, un QR code e 7 simboli; questi ultimi rappresentano le diverse destinazioni dove poter esportare e condividere gli appunti in alta risoluzione (via mail, in PDF o su altri servizi Cloud), da configurare tramite l’app ufficiale di Rocketbook (compatibile sia con iPhone che con Android), mentre il QR code permette di scansionare con facilità e velocità le pagine che saranno poi usufruibili sul tablet o sullo smartphone. Inoltre, è possibile cancellare facilmente tutto ciò che si è scritto sul quaderno con un semplice panno in microfibra inumidito con dell’acqua, ma è importante ricordare che Rocketbook Everlast può essere utilizzato unicamente con penne, evidenziatori e altri prodotti marcati Pilot Frixion.

La confezione è composta da 1 panno, il quaderno ed una penna ed è disponibile in 6 colori diversi (nero, verde acqua, rosso, blu, beacon orange e scarlet sky).

Pro:

semplice da usare e innovativo;

applicazione comoda e intuitiva;

perfetto da usare a casa, sia per studio che per lavoro o per faccende e impegni quotidiani (lista della spesa, to do...);

scansione ad alta risoluzione delle pagine;

possibilità di condividere gli appunti su tutti i server e cloud.



Contro:

l'inchiostro gel della penna impiega qualche istante (circa 20/30 secondi) per asciugarsi;

scomodo da usare per i mancini;

poco pratico per prendere appunti velocemente;

quando si cancellano gli appunti con il panno inumidito è necessario far asciugare la pagina prima di pulire le altre o di scrivervi nuovamente;

si può utilizzare solo con penne gel cancellabili, leggermente costose.

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 39,95€