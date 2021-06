Rowenta Aqua, l’innovativa spazzola per scopa elettrica che pulisce a fondo

La pulizia ineccepibile delle superfici domestiche non esiste: Rowenta ha deciso di smentire quella che è una convinzione di moltissime persone con un accessorio innovativo, una spazzola per scopa elettrica che aspira e lava in un solo passaggio. Possibile? Assolutamente sì grazie ad Aqua, compatibile con i principali modelli X-Force e in grado di garantire risultati di aspirazione e lavaggio senza precedenti.

La pulizia ineccepibile richiede diversi step intermedi: rimozione dei residui di cibo, previa eliminazione delle macchie più ostinate, aspirazione della polvere e infiniti passaggi con lo straccio. Grazie alla linea X-Force, Rowenta reinventa il modo di pulire, combinando potenti prestazioni con la tecnologia di pulizia. Compatibile con le principali scope elettriche X-Force, la spazzola Rowenta Aqua può essere acquistata singolarmente, per chi già dispone di una soluzione compatibile, oppure in bundle per ottenere un kit completo e versatile per la cura dei pavimenti domestici.

Il primo modello compatibile con Rowenta Aqua è

Rowenta X-Force Flex 11.60 : è dotata di motore Digital Force, che garantisce una potenza di aspirazione fino a 130 Air Watt, e Tecnologia Flex, ovvero di un tubo flessibile che consente all’aspirapolvere di arrivare 4 volte più lontano senza la necessità di piegarsi. In più, X-Force Flex 11.60 include una luce LED nella spazzola motorizzata con setole in nylon, in grado di ruotare fino a 180°, agevolando la rimozione della polvere anche dalle zone più nascoste. Il suo display digitale consente, infine, di scegliere tra tre diverse modalità d’uso: Eco, per la pulizia quotidiana su tutte le superfici, Max, per rimuovere i peli di animali e lo sporco più consistente e Boost, per ottenere la massima potenza.

Invece

X-Force Flex 8.60 Aqua integra già in partenza la nuova spazzola Aqua . Il nuovo modello si avvale delle principali feature del top di gamma 11.60, come il tubo flessibile, la modalità Boost e la funzione Stop&Go, arricchite dalla spazzola Aqua che aspira e lava contemporaneamente per risultati perfetti in entrambe le direzioni. X-Force Flex 8.60 Aqua è l’acquisto perfetto per chi desidera un’unica soluzione di aspirazione e lavaggio. Le opzioni, però, non sono finite qui! Ci sono infatti anche le varianti X-Force Flex 8.60 Allergy Care e X-Force Flex 8.60 Animal Care, quest’ultima disponibile in bundle con la spazzola Head. Entrambe sono perfette per assicurare una pulizia senza precedenti e sono, inoltre, adatte per raggiungere le zone più difficili e rimuovere efficacemente i peli di cani e gatti.