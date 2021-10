X-Force Flex 14.60 di Rowenta, la scopa elettrica per pulire con la massima praticità

Le pulizie di primavera sono importanti, ma c’è un altro periodo dell’anno in cui la casa ha bisogno di essere tirata a lucido: l’autunno. La stagione a cavallo tra l’estate e l’inverno è il momento perfetto per fare le pulizie tralasciate a causa delle vacanze e preparare l’ambiente in vista dell’arrivo del freddo. Tra gli elettrodomestici indispensabili per le grandi pulizie e per quelle quotidiane, c’è senza dubbio Rowenta X-Force Flex 14.60, top di gamma dell’intera serie X-Force lanciato dopo il successo del modello 11.60.

Indispensabile alleata per pulire a fondo tutte le superfici e i pavimenti domestici, è un must have infallibile per sessioni di pulizia all’insegna della potenza e della comodità. La nuova scopa elettrica di

Rowenta assicura, infatti, prestazioni elevate e tecnologia avanzata per risultati di pulizia eccellenti ovunque.

Il punto di forza del nuovo modello X-Force è il motore Digital Force, che garantisce una potenza di aspirazione fino a 200 AirWatts. Performance ineccepibili che si coniugano al sistema elettronico integrato che regola automaticamente il flusso di aspirazione per rimuovere in profondità lo sporco.

Un ulteriore punto di forza di Rowenta X-Force Flex 14.60 è la batteria al litio da 9 celle e 32,4 V, che garantisce una potenza di aspirazione elevata e costante, per una durata massima fino a 1 ora e 10 minuti e una ricarica di sole 3 ore. La grande autonomia, la rende ideale per una pulizia completa di tutti gli ambienti, dai più piccoli ai più grandi.

Ma non solo! Grazie al display di controllo digitale, è possibile monitorare in tempo reale l'autonomia, visibile in minuti o in percentuale, e la potenza impiegata in modo da ottimizzare le sessioni di pulizia. Il display digitale permette, inoltre, di scegliere tra 5 livelli di potenza e il pulsante Boost, per rispondere a tutte le necessità di pulizia.

Un ulteriore punto di forza, nonché caratteristica dell’intera gamma, è l’esclusiva tecnologia Flex, che permette di arrivare fino a 4 volte più lontano, anche sotto ai mobili bassi, senza doversi piegare.

La spazzola motorizzata a luce LED elimina, inoltre, la polvere in modo efficace anche negli angoli più nascosti sotto i mobili, per la massima efficacia su pavimenti e tappeti. Grazie alla tecnologia Stop&Go, inoltre, è possibile passare alla modalità aspirabriciole portatile in un solo clic, mentre tubo e spazzola restano in piedi da soli.

La tecnologia ciclonica e il filtro integrato, permette all’aspirapolvere di catturare il 99,9% della polvere, rimettendo in circolo aria pulita ed assicurando elevate performance di filtrazione, mentre il contenitore della polvere da 0,9L è stato progettato per pulire grandi superfici senza bisogno di continui svuotamenti.

Infine,