Rowenta lancia X-Plorer Serie 120 AI, il robot dotato di intelligenza artificiale

Arredare la casa secondo il proprio gusto, trasformarla in una vera e propria fucina di idee, in uno spazio di divertimento oppure in un ambiente confortevole per rilassarsi o per coltivare i propri affetti. Per fare tutto ciò, è importante avvalersi di soluzioni tecnologiche per la pulizia altamente personalizzate, in grado di far fronte a tutte le esigenze. Rispondendo a questa necessità, Rowenta annuncia il robot aspirapolvere X-Plorer Serie 120 AI, dotato di intelligenza artificiale per suggerire routine di pulizia customizzate e adattarsi al proprio stile di vita.

Rowenta X-Plorer Serie 120 AI permette di impostare, infatti, routine di pulizie diverse a seconda della stanza, settare in automatico barriere virtuali e si avvale di una connessione avanzata agli assistenti vocali e integrazione alla Smart Home. Il tutto grazie all’AI. Ma non solo! Per assicurare una navigazione estremamente precisa, X-Plorer Serie 120 AI è dotato di tecnologia laser e una telecamera con mappatura permanente, che consente di gestire più piani e stanze, regolare automaticamente la potenza di aspirazione in base alla superficie, rilevare gli ostacoli più bassi e molto altro ancora. Tutte le feature sono facilmente gestibili attraverso l’App Robots di Rowenta, compatibile per iOS e Android.

Il nuovo robot top di gamma di Rowenta assicura, inoltre, un’azione di pulizia 4 in 1, un vero e proprio concentrato di potenza: le due spazzole laterali sono perfette per gli angoli e per raggiungere zone difficili, una spazzola centrale cattura i detriti e la polvere, il motore 2700 Pa garantisce un’aspirazione affidabile, mentre il Sistema Aqua Force completa il lavoro con il lavaggio delle superfici.

Troppi metri quadri da pulire? Ci pensa Rowenta X-Plorer Serie 120 AI che, grazie alla batteria a lunga durata agli ioni di litio, garantisce un'autonomia ad elevate prestazioni, per 120 minuti di pulizia coprendo fino a 150 metri quadri con una sola carica. E, una volta conclusa la sessione, il robot torna da solo alla base per ricaricarsi. In più, il contenitore della polvere ha una capienza da 0,7 L, per svuotamenti meno frequenti, con una facile apertura nella parte superiore del robot e un design pratico.

Inoltre, X-Plorer Serie 120 AI è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un robot discreto e silenzioso. L’esclusiva Tecnologia Silence consente infatti di selezionare la modalità di potenza in base alle proprie esigenze e attivare la modalità Eco, per una pulizia efficiente ed estremamente silenziosa.

Dotato di spazzola Animal Care, ideale per aspirare perfettamente anche i peli dei nostri amici a quattro zampe, il nuovo robot di Rowenta è la soluzione definitiva per chi è alla ricerca di una soluzione performante, multiuso ed estremamente smart, da integrare all’interno della propria smart home.