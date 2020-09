Rowenta Explorer Serie 60 il nuovo robot che aspira e lava velocemente

Pulire casa in poco tempo è possibile grazie a Rowenta a Explorer serie 60 la soluzione ideale per avere pavimenti puliti, in modo smart.

Explorer Serie 60, aspira la polvere e lava contemporaneamente i pavimenti di casa, grazie al sistema Aqua Force, dotato di panno lavapavimenti, che garantisce un’azione 2 in 1.

Con i suoi 6 centimetri di altezza, il robot è in grado di raggiungere anche le zone più difficili passando sotto i mobili bassi, per rimuovere facilmente polvere e allergeni.

Grazie al sistema di movimento Smart Exploration 4.0, il robot si prende cura di tutta la superficie della casa, garantendo una copertura ottimale: il giroscopio e i sensori a infrarossi consentono un movimento preciso, senza dimenticare la telecamera laterale time to flight, che segue perfettamente il perimetro dei muri, e le due spazzole laterali, per pulire con cura anche gli angoli delle stanze.

L’elettrodomestico è in grado di pulire a fondo grazie alle 3 modalità automatiche:

methodical: una navigazione smart guidata dal giroscopio, per una copertura completa che non tralascia nulla;

una navigazione smart guidata dal giroscopio, per una copertura completa che non tralascia nulla; spot : si muove a spirale a partire dal punto di partenza, il metodo adatto per pulire una zona specifica;

: si muove a spirale a partire dal punto di partenza, il metodo adatto per pulire una zona specifica; wall follow: si concentra sulla pulizia del perimetro dei muri e del battiscopa.

Il robot aspirapolvere di Rowenta è ideale anche per le sessioni più lunghe grazie alla batteria di ioni di litio ad elevate prestazioni che offre fino a 90 minuti di autonomia, avvalendosi inoltre della tecnologia di carica smart, che permette di ricaricare esclusivamente il necessario per riprendere a pulire.

In più Explorer Serie 60 è compatibile con l’app gratuita Rowenta Robots disponibile su Play Store e Apple Store. L’applicazione permette di attivare la propria sessione di pulizia in un solo tocco, gestire e programmare la manutenzione ovunque e in qualsiasi momento. Compatibile anche con Google Home e Amazon Alexa: basterà un semplice comando vocale per mettere in pausa, disattivare o far tornare il robot alla propria base di ricarica.

Per chi soffre di allergie l’apparecchio dotato di filtro ad alte prestazioni, trattiene il 99,9% della polvere e degli allergeni, pulendo a fondo tutti i pavimenti, tappeti inclusi. In più, il robot di Rowenta è perfetto per chi vive con gli amici a quattro zampe, grazie alla spazzola Animal Turbo, raccoglie peli di animale, batuffoli di polvere e capelli.