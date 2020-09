Stiro Access Steam Pocket e Ixeo Power: per un ritorno in ufficio a prova di piega

Il ritorno in ufficio dopo la pausa estiva può essere complicato e impegnativo se non si ha la giusta organizzazione. Dividersi tra impegni lavorativi e famiglia ci lascia poco tempo per dedicarci al nostro guardaroba che deve essere impeccabile e sempre in ordine.

In nostro aiuto arriva Rowenta che presenta due soluzioni che permettono di avere capi perfettamente stirati.

Rowenta Access Steam Pocket, è uno stiratore verticale e compatto che colpisce subito per il suo design funzionale. La testa pieghevole e la possibilità di utilizzarlo senza asse da stiro, rendono l’apparecchio ideale da portare sempre con sé in viaggio o a lavoro per eliminare anche la più piccola piega in pochissimo tempo.

In soli 15 secondi Rowenta Access Steam Pocket si riscalda e con i suoi 1300 W di potenza e un’emissione continua di vapore elimina ogni piega su qualsiasi tessuto. L'intensa potenza del vapore, inoltre, ha il vantaggio di eliminare batteri, acari, odori per capi freschi come appena usciti dalla lavatrice.

Lavorare da casa non vuol dire trascurare il nostro aspetto, per essere impeccabili anche durante le riunioni online, la soluzione è IXEO Power, che combina la potenza di una caldaia ad alta pressione alla versatilità di un asse da stiro a tre posizioni: inclinata, per garantire maggiore comfort, verticale, per gli ultimi ritocchi, orizzontale, per sessioni di stiro lunghe.

Grazie alla tecnologia Smart Protect, IXEO Power assicura il massimo della protezione su tutti i capi, mentre, il sistema anticalcare a risciacquo garantisce performance durature e risultati affidabili giorno dopo giorno.

IXEO Power può essere utilizzato per igienizzare ed eliminare fino al 99,9% dei batteri, la caldaia estraibile è perfetta per essere utilizzata su tende e divani.