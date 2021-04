Il salottino per arredare e rendere confortevole l’esterno

Il più delle volte la parte esterna della casa viene sottovalutata e non sfruttata come si dovrebbe. Un giardino piccolo, un terrazzo o un semplice balcone vengono arredati con pochi oggetti come sedie e tavolino. In realtà l’outdoor può diventare il nostro rifugio e ci permette di avere un angolo verde anche se viviamo in città.



Naturale prosecuzione dell’interno anche il terrazzo o il giardino devono avere un loro stile e arredi di design che ci consentono di rilassarci e di approfittare delle giornate primaverili.

Il salottino da giardino è la soluzione per dare un tocco in più all’esterno e rendere unico anche un terrazzo di piccole dimensioni.

Il Set Nebraska è perfetto per rendere accogliente e raffinato l’outdoor, con le sue linee essenziali e minimal si adatta alle esigenze e ai gusti di tutti.



Realizzato in rattan il salottino è disponibile in antracite se si preferisce uno stile moderno, in bianco immancabile per gli amanti degli arredi contemporanei e in marrone perfetto per chi ama un look classico.



Pensato per accogliere tutta la famiglia il set è composto da un tavolino basso e resistente, un divanetto due posti e due poltrone tutti completati da uno schienale alto e da morbide sedute per avere il massimo del comfort.