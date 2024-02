Le proposte di Samsung per San Valentino: smartphone, TV e altro ancora

San Valentino è alle porte e per l’occasione, Samsung propone una selezione di dispositivi perfetti da regalare alla persona che amiamo.

Smartphone Galaxy S24 Ultra

L’amore ha bisogno di tempo e spazio da dedicare alla propria metà: il nuovo smartphone premium della serie S, Galaxy S24 Ultra, è l’alleato perfetto. Grazie alle funzionalità legate all’intelligenza artificiale, permette di facilitare moltissime delle attività quotidiane e della vita di coppia. Per questo costituisce un regalo prezioso per la festa degli innamorati.

La tecnologia di intelligenza artificiale integrata sul dispositivo ottimizza moltissime esperienze di utilizzo: dalla possibilità di comunicare senza barriere con traduzioni intelligenti di testi e chiamate, alla massimizzazione della libertà creativa, fino alla definizione di un nuovo standard di ricerca, comparso per la prima volta sul mercato proprio sulla serie Galaxy S24, che cambierà il modo in cui gli utenti scoprono il mondo che li circonda.

Per esempio, la funzione “Cerchia e cerca” consente di selezionare qualsiasi cosa inquadrata dalla fotocamera e visualizzare i relativi risultati di ricerca. Fondamentale, ad esempio, durante una cena per avere la ricetta del piatto che ha incuriosito il tuo partner. Allo stesso modo è possibile risalire a tutte le informazioni connesse ad un oggetto che lo colpisce, magari per poi stupirlo alla prima occasione con il regalo perfetto. Altra funzionalità utile per la vita di coppia è “Assistente Chat”, che consente di adattare il tono a seconda della conversazione e garantisce che la comunicazione avvenga con lo stile e il registro linguistico desiderati: perfetto creare velocemente una poesia d’amore per celebrare la giornata dedicata agli innamorati.

E ancora, “Traduzione Live" permette di realizzare traduzioni vocali e testuali delle chiamate in tempo reale, rendendo la prenotazione di una cena romantica, anche all’estero, un gioco da ragazzi.

Non ultimo, grazie alle funzionalità avanzate di "Nightography", le foto più dolci anche di notte saranno rese con dettagli nitidi, consentendo agli utenti di immortalare i momenti speciali con la massima qualità.

Scopri di più su Amazon a partire da 1.499 euro

Proiettore portatile The Freestyle 2nd Generation

Per gli amanti delle serie TV o dei film e per chi desidera organizzare una serata all’insegna del romanticismo e del cinema ma in qualunque location, il proiettore The Freestyle 2nd Generation versatile e portatile offre l’esperienza di un grande schermo ovunque grazie ai suoi 100 pollici, anche sul soffitto. Per le coppie di gamers, The Freestyle 2nd Generation dà inoltre l’accesso completo a “Samsung Gaming Hub”, la piattaforma del gaming in cloud firmata Samsung aggiornata con oltre 3.000 titoli tra grandi classici e novità, come gli ultimi titoli per Xbox.

Scopri di più su Amazon in offerta a 661 euro

TV The Frame

Per gli amanti del design, invece, o per le coppie che hanno inaugurato una nuova casa, ecco il TV “The Frame”, con il quale è possibile personalizzare l’ambiente (perché no, anche in occasione di una cena a due). Con un design unico che richiama fortemente un dipinto, il TV The Frame, attraverso la funzione “Art Mode”, si trasforma in un pezzo da galleria delle più incredibili collezioni d’arte del mondo. Grazie al display opaco e alla tecnologia QLED in 4K, i colori originali delle opere d’arte sono valorizzati e i dettagli espressi in alta definizione. Si può, inoltre, personalizzare la cornice intercambiabile che conferisce un design elegante e moderno.

Scopri di più su Amazon a partire da 382 euro

