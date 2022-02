Pronti per la cena di San Valentino?

Che gli italiani siano un popolo di romantici non è certo un mistero e, con San Valentino, arriva anche l’occasione giusta per sprigionare un po' di creatività amorosa!

Se la tradizione di scambiarsi doni o regalare fiori e cioccolatini resta irrinunciabile, un altro attesissimo rituale dagli innamorati italiani è la “cena a due” per celebrare la propria storia d’amore. Ma in Italia, storica patria del buon cibo, come viene percepito e vissuto questo appuntamento romantico-gourmet?

La risposta arriva da Amazon.it che ha indagato il rapporto che lega gli italiani alla cena più dolce dell’anno svelandone abitudini, preferenze e aspettative, attraverso una ricerca commissionata a YouGov nel mese di gennaio 2022 e condotta su un campione significativo di 1000 consumatori nelle città italiane di Milano e Roma.

Meglio cenare nell’intimità della propria casa o concedersi un’uscita al ristorante?

L’85% degli intervistati concorda sul fatto che la cena di San Valentino sia un momento speciale e quando si tratta di scegliere la location perfetta la passione si accende! Sebbene la maggior parte degli italiani si dichiari molto flessibile in tal senso, quest’anno ben il 28% di loro concluderà la giornata di San Valentino con una cena tra le accoglienti mura domestiche.

Tra dolce e salato, vincono le bollicine accompagnate da un dolce e, soprattutto, la giusta compagnia!

Cosa non può assolutamente mancare sulla tavola degli innamorati italiani?

Il 52% degli intervistati non ha dubbi: un bel brindisi a base di bollicine accompagnato da un dolce è il must-have della serata più romantica dell’anno. Quello tra cibo e amore, si sa, è un legame indissolubile: analizzando le portate preferite spicca l’animo gourmet degli innamorati italiani che mettono nel loro menù una portata a base di pesce (31%) o di carni pregiate (22%), un bel tagliere di salumi e formaggi (20%), un raffinato primo piatto come il risotto mantecato (20%) o la pasta fresca (19%), meglio ancora se accompagnata da un sugo tipico della tradizione culinaria italiana.

E per quanto riguarda le bevande di accompagnamento? Anche qui gli intervistati dimostrano di avere le idee molto chiare: oltre alle già citate bollicine, la preferenza va al vino bianco (37%), subito seguito dal rosso (29%), mentre il 17% si dichiara aperto anche ad un abbinamento più audace tra cibo e cocktail. Ma, al netto dei gusti personali, l’81% degli intervistati

ha sottolineato come l’ingrediente imprescindibile per la perfetta cena di San Valentino sia in realtà uno solo: la compagnia della persona amata.

San Valentino? Sì, ma last minute!

All’interno del 93% di coloro che dedicano corpo e anima alla ricerca del San Valentino perfetto, si evidenziano tre fazioni romantiche distinte: i perfezionisti - un 29% che dà il via ai preparativi con una settimana o anche più di anticipo - e gli avventurosi, ovvero quel 40% che desidera festeggiare in gran stile senza però rinunciare al “brivido” del last minute! Ad

affiancarli, una bella fetta (24%) di volenterosi, i cui tentativi di pianificazione finiscono sempre per tradursi in una corsa contro il tempo.

Gli ingredienti perfetti per la cena di San Valentino? Scoprili su Amazon (fiori inclusi!)

Il menù romantico è già stato definito, ma mancano gli ingredienti giusti? Niente paura perché, grazie al servizio Amazon Fresh - attualmente disponibile per i clienti Amazon Prime di Milano, Torino, Roma e Bologna e aree limitrofe - anche gli innamorati più ritardatari potranno acquistare tutto l’occorrente per una cena deliziosa attraverso la shopping app di

Amazon o direttamente sul sito www.amazon.it/fresh, beneficiando della consegna in giornata, in finestre di 2 ore.

Per questa speciale occasione, Amazon Fresh offre anche una selezione dedicata a San Valentino ricca di prodotti freschi della qualità più pregiata, ma anche di proposte per coccolare il partner durante la serata, dal primo brindisi al dopocena, o sorprenderlo con romantiche composizioni floreali (disponibili a partire dall’11 febbraio) da ricevere comodamente a casa propria.

E, per chi non avesse ancora avuto l’opportunità di sperimentare i vantaggi del servizio Amazon Fresh, questo è il momento giusto! Fino al 28 febbraio, utilizzando il codice promozionale FRESH10 per il primo ordine effettuato nel negozio Fresh su Amazon.it (per un valore minimo di 15€ su Milano, Torino e Roma e di 30€ su Bologna), i clienti Amazon Prime avranno diritto a uno sconto di 10€.

Che festa sarebbe senza regalo ?

Se la compagnia viene considerata l’aspetto più importante della cena romantica, è pur vero che San Valentino è una festa che, come tale, merita di essere accompagnata anche dal giusto cadeau. Il 26% degli italiani intervistati concorda sul fatto che, per concludere in gran stile l’appuntamento più dolce dell’anno, non può certo mancare la sorpresa e, grazie alla vetrina dedicata www.amazon.it/sanvalentino, trovare quella perfetta sarà ancora più semplice e veloce.

Non resta che dare il via alla ricerca e prepararsi per fare colpo la sera del 14 febbraio! Ecco alcuni suggerimenti:

