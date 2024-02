San Valentino: set Tagliapasta e Sfogliatrice e la Pressa per biscotti per la Planetaria KitchenAid

KitchenAid ti accompagna nella serata più romantica dell’anno per stupire chi ami con ricette gustose.

Grazie al Set Tagliapasta e Sfogliatrice e il Set di Accessori Tritatutto e Pressa per Biscotti, potrai preparare i tuoi piatti preferiti per chi ami o scoprire il piacere di creare insieme ricette speciali e dolci ricordi in cucina, durante la serata dedicata all’amore.

Il Set Tagliapasta e Sfogliatrice si distingue per le sue otto impostazioni di spessore, offrendo versatilità senza limiti in cucina. Dallo spessore massimo per i tagliolini, a quello medio per le lasagne, fino al minimo ideale per linguine e cappelletti sottilissimi. Sfruttando poi la trafila per spaghetti e la trafila per fettuccine, si apriranno le porte alla creatività, permettendoti di preparare primi piatti che rispecchiano l’abilità di uno chef.

E per continuare la serata con dolcezza? Il Set di Accessori Tritatutto e Pressa per Biscotti entra in scena per un duetto delizioso. La pressa per biscotti si aggiunge al tuo accessorio Tritatutto KitchenAid, e con lei potrai preparare facilmente impasti per fragranti dolcetti, con 5 diverse forme. Basterà inserire l’impasto nella pressa e scegliere quale stampo utilizzare per ottenere biscotti di dimensioni, consistenza e forme diverse.

Realizzati con acciaio inox resistente, in modo da poterli lavare comodamente in lavastoviglie, il Set Tagliapasta e Sfogliatrice e la Pressa per Biscotti, sono compatibili con ogni Planetaria KitchenAid da 4,3L o superiore.

La Planetaria è perfetta per amalgamare in pochissimo tempo ingredienti di ogni tipo, garantendo un eccellente risultato grazie alle sue 10 velocità, alla ciotola capiente e ai suoi tanti accessori opzionali motorizzati, comodamente lavabili in lavastoviglie. Robusta, potente e versatile, la Planetaria Artisan è resistente e progettata per durare a lungo, grazie alla struttura di metallo zincato e ai 5 anni di garanzia. Infine, è in grado di svolgere numerose funzioni e si dimostra un prodotto indispensabile sia per le piccole preparazioni quotidiane che per i menù più elaborati. Disponibile in tantissime colorazioni, dal giallo, al blu, fino al verde pistacchio.

Schede tecniche e prezzi

Sfogliatrice a tre pezzi con set per tagliare la pasta, modello 5KSMPRA

- Set da 3 pezzi con trafile e sfogliatrice in acciaio inox, per un taglio preciso e scorrevole

dell'impasto

- Sfogliatrice: consente di ottenere sfoglie di pasta larghe 14 cm scegliendo tra 8 impostazioni di

spessore, in base allo spessore desiderato

- Trafila per spaghetti: consente di tagliare sfoglie di pasta in spaghetti, fettuccine o linguine fatte in casa (larghezza 2 mm)

- Trafila per fettuccine: consente di tagliare sfoglie di pasta in gustose, fettuccine e tagliolini

all’uovo (larghezza 6,5 mm)

- Incluso spazzolino per la pulizia per rimuovere facilmente la farina e i residui di pasta dalla

sfogliatrice e dalle trafile

- Prezzo al pubblico: 229,00 euro

Tritatutto con pressa per biscotti, modello 5KSMFGCA

- Progettata per funzionare con tutte le planetarie KitchenAid

- 2 piastre forate (grana grossa o fine)

- 5 diversi tipi di biscotti

- La confezione contiene: tritatutto, piastra forata a grana fine (4,5 mm), piastra forata a grana

grossa (6mm), lama in acciaio inox, pestello, vassoio rimovibile, trafila per biscotti, stampo per biscotti in acciaio inox

- Prezzo al pubblico: 159,00 euro

Planetaria Artisan, modello 5KSM175PS

- Potenza: 300 W

- N° di giri al minuto: 58-220

- Motore a trasmissione diretta

- Accessori: ciotola da 4,8 L, frusta a filo, frusta piatta, gancio impastatore

- Dimensioni (A x L x P): 36 x 24 x 37 cm

- Colori disponibili: Bianco, Crema, Fresh Linen, Giallo Majestic, Ghisa Nero, Nero Onice,

Argento Medaglia, Argento Placcato, Ghiaccio, Blue Velvet, Ink Blue, Rosso Mela Metallizzato, Rosso Imperiale, Dried Rose, Pistacchio, Matcha, Honey, Juniper

- Prezzo al pubblico: 649,00 euro

