Un San Valentino firmato PocketBook per innamorati della lettura

Leggero e impermeabile, con uno schermo nitido come una pagina stampata: l'e-reader PocketBook InkPad 4 è il regalo perfetto per un San Valentino romantico e tecnologico.

Dotato di certificato di impermeabilità IPX8, ha uno schermo da 7,8 pollici (risoluzione 1404 x 1872 pixel e 300 PPI) resistente a urti e graffi. La funzione “SMARTlight” permette di regolare la luminosità e la temperatura della scala di grigi per non affaticare la vista. Un comfort a cui contribuisce la tecnologia “E-Ink Carta 1200” che aumenta il contrasto dell'immagine/testo dello schermo.

Un perfetto compagno di viaggio per leggere ebook e riviste, ascoltare musica o godersi audiolibri in cuffia o dall'altoparlante integrato. Supporta anche la funzione “Text-to-Speech”, che trasforma in audio qualsiasi testo sul device con 11 combinazioni linguistiche pre-installate e 42 combinazioni scaricabili gratuitamente.

Scheda tecnica

Di seguito le specifiche tecniche del PocketBook InkPad 4.

- Display: 7,8 pollici, E-Ink Carta 1200, risoluzione 300 dpi, lettura verticale / orizzontale

- Processore Dual-core

- Audio: 6 formati, funzione Text-to-Speech

- Supporto per 21 formati libro e quattro formati grafici senza conversione

- Memoria: 32 GB e servizi PocketBook Cloud

- WiFi dual band

- Batteria: 2.000 mAh, fino a un mese di lettura senza ricarica

- Peso: 265 gr

- Dimensioni: 13,4 x 18,9 cm x 7,95 mm

PocketBook InkPad 4 è acquistabile in offerta su Amazon al prezzo di 262 euro, con uno sconto del 9%.

Scopri di più su Amazon

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei.