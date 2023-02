San Valentino, i regali di coppia più originali

San Valentino si avvicina, stai pensando al regalo per il partner? E se, quest'anno, invece del classico regalo per lei o per lui, optassi per un regalo di coppia? Un'idea originale, simpatica, personalizzata, nonché romantica per sorprendere la tua metà.

Anche online trovi delle alternative economiche, interessanti, creative e tutt'altro che scontate. Abbiamo selezionate quelle che secondo noi sono le migliori: scoprile subito!

1. Per una colazione speciale: coppia di tazze personalizzate

Che ne dici di una coppia di tazze personalizzate. Con base in sughero per non scottarsi e il resto in ceramica? Sono le mugs di Love-Kankei con la stampa 'Mr' e 'Mrs'. Simpatiche, amorose e dal design ben fatto.

Scopri di più su Amazon.it

2. Per essere sempre insieme: coppia di bracciali romantici

Una coppia di bracciali personalizzati, per sentirsi sempre insieme, anche se fisicamente lontani. Online si trovano tante versioni di bracciali di coppia, ma, tra i più belli, c'è il modello con inciso 'His Queen' e 'Her Queen' di Jaetech House. Maglia color acciaio, placca nera per lui e oro rosa per lei. Elegante, trendy e molto romantico.

Scopri di più su Amazon.it

3. Per gli amanti del vino: due calici con incisione

Per celebrare i vostri momenti più belli con un brindisi speciale (non solo quello di San Valentino), che ne pensi di calici speciali e personalizzati? Amavel propone un set di due calici da poter personalizzare con nome e data. Su un calice ci sarà il tuo nome, sull'altro quello del partner. Per la data potrete decidere di incidere quella del San Valentino (che magari è il primo che passate insieme) o quella del giorno che vi siete fidanzati.

Scopri di più su Amazon.it

4. Per i più ritardatari: una coppia di orologi romantici

Siete dei ritardatari cronici e il vostro appuntamento slitta puntualmente di mezz'ora. Bene: San Valentino è l'occasione giusta per regalarvi una coppia di orologi. Non orologi qualsiasi, ma di coppia, personalizzati, magari con le scritte 'King' e 'Queen' al centro del quadrante, come quelli proposti da Love Print.

Scopri di più su Amazon.it

5. Se siete andati a convivere da poco: una coppia di federe

Se da poco vivete sotto lo stesso tetto, che siate conviventi o sposati, un'idea carina e diversa dalle solite può essere quella di regalare una coppia di federe romantiche. Se ne trovano diverse anche nei negozi di arredamento e tessili. Oppure su Amazon ci sono quelle di 'DasyFly' con le scritte 'The King' e 'The Queen' per dare un tocco speciale al proprio letto matrimoniale.

Scopri di più su Amazon.it

6. Preservativi assortiti: per un San Valentino hot!

Il cofanetto contiene 30 profilattici assortiti per trascorrere la sera degli innamorati in tutta sicurezza. La confezione dal look premium e dal formato poco ingombrante con tre cassetti ti aiuta nella scelta del profilattico ottimale e ti permette di conservare in maniera divertente e discreta i tuoi preservativi.

Scopri di più su Amazon.it

Le idee regalo in più

Coppia di anelli da donna e da uomo in acciaio inox, con incisione His Queen e Her King

Scopri di più su Amazon.it

2 portachiavi personalizzati Spotify - con foto, dedica e codice brano a scelta

?Scopri di più su Amazon.it

Coppia di fedine in argento 925 rodiato Made in Italy con incisione personalizzazione gratuita

?Scopri di più su Amazon.it

Coppia di felpe per lui e per lei con scritta King & Queen, in cotone e con cappuccio

?Scopri di più su Amazon.it

2 grembiuli da cucina per coppia, impermeabili e in due colori (Bianco e Nero)

?Scopri di più su Amazon.it

2 portachiavi di coppia in acciaio inossidabile per appassionati di videogiochi

?Scopri di più su Amazon.it

Due bicchieri da vino con scritta Mr Right e Mrs Always Right

?Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!