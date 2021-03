Sapone in fogli per disinfettarsi le mani in ogni momento

Quando siamo è fuori casa l'è molto importante, mezzi pubblici, uffici e luoghi condivisi sono una vera e propria fonte di batteri e germi. Inoltre, mai come in questo periodo è fondamentale, ma non sempre si può avere in borsa o nello zaino il sapone. Le confezioni non solo sono ingombranti, ma si corre il rischio di far fuoriuscire tutto il contenuto. Una soluzione pratica e che ci permette di avere le mani sempre pulite è il sapone in fogli