Scaldasalviette, il regalo di San Valentino per partner freddolosi

San Valentino è sempre più vicino e per far contento un partner freddoloso lo scaldasalviette è il regalo perfetto

San Valentino per molte coppie è l’occasione per dimostrare il proprio amore al partner anche attraverso un regalo che rispecchi in pieno i suoi gusti. Se la vostra dolce metà è particolarmente freddolosa, un regalo che di sicuro la farà felice e la coccolerà è lo scaldasalviette per asciugamani.

Dopo una doccia veloce o un bagno lungo, questo scalda asciugamani è il modo perfetto per rendere l’esperienza ancora più rilassante. Il modello a forma di secchiello mantiene caldi gli asciugamani fino a 60 minuti, poi si spegne in modo sicuro e automatico.

Grande e capiente può ospitare fino a due asciugamani da bagno oversize, ma anche accappatoi, coperte, pigiami e molto altro ancora. Con un singolo pulsante è possibile selezionare il riscaldamento rapido per avere gli asciugamani caldi in un solo minuto o fino a se minuti se si vogliono raggiungere alte temperature e un riscaldamento uniforme.

Lo scaldasalviette dalla base rotonda e con uno stile chic, ha un design essenziale ed è un'aggiunta elegante all'arredo di casa, che vi aiuta anche a tenerla più ordinata. Disponibile in differenti colori, dal classico bianco e grigio, a tinte più accese, perfette per bagni moderni, si adatta ad ogni stile.