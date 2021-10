Nike Revolution 5: la scarpa per gli appassionati di corsa e per i principianti

Qualunque sia il tuo obiettivo, la corsa è lo sport adatto a tutti perché permette di perdere peso, di scaricare lo stress o di trascorrere alcune ore all’aria aperta. Inoltre, è un'attività molto economica perché non hai bisogno di attrezzi particolari per praticarla, le cose fondamentali da tenere a mente sono munirsi di un abbigliamento comodo e di scarpe all’altezza delle tue esigenze.

La calzatura per il running non deve essere solo bella esteticamente, ma deve avere una serie di caratteristiche, tra le più importanti c’è la scelta del modello in base all'appoggio del piede. Optare per la scarpa sbagliata sul lungo periodo potrebbe causare problemi alle articolazioni o infortuni.

L’appoggio del piede si può dividere in

: il piede ha un appoggio naturale quando va ad impattare con il terreno, quindi in questo caso la scarpa giusta è quella ben ammortizzata Pronazione : se durante la corsa tendi a ruotare il piede verso l’interno e a scaricare il peso sulla pianta allora rientri in questa categoria e la scarpa giusta per te è un modello stabile che protegga il piede

: se durante la corsa tendi a ruotare il piede verso l’interno e a scaricare il peso sulla pianta allora rientri in questa categoria e la scarpa giusta per te è un modello stabile che protegga il piede Supinazione: in questo caso il piede ruota verso l’esterno e si scarica tutto il peso solo su una parte della pianta, per compensare questa postura devi scegliere una scarpa con leggerezza e ammonizzazione media

Una volta che hai capito il tuo tipo di appoggio devi valutare anche dove deciderai di correre perché la scarpa deve adattarsi al terreno che ha caratteristiche differenti:

: la scarpa deve avere una buona ammortizzazione perché deve assorbire l’impatto del piede con il terreno Parco : è un terreno molto irregolare per questo hai bisogno di una scarpa che si adatta ai cambi e quella stabile con ammortizzazione media sarà la scelta giusta

: è un terreno molto irregolare per questo hai bisogno di una scarpa che si adatta ai cambi e quella stabile con ammortizzazione media sarà la scelta giusta Tapis roulant: la scarpa leggera e con poca ammonizzazione è la più indicata quando si corre su questo tipo di apparecchio

Se le caratteristiche della scarpa da corsa sono fondamentali, spesso si tralascia la loro durata. Il momento giusto per cambiarle è quando hanno percorso circa 700 km perché tendono a perdere ammonizzazione e il rischio di incorrere in infortuni è più alto.

Se ti sei accorto che le tue scarpe non sono più integre e che non ti danno la giusta stabilità o semplicemente hai voglia di iniziare a correre e sei alla ricerca di un modello adatto alle tue esigenze la Nike Revolution 5 fa al caso tuo.

La scarpa ha un design molto semplice e minimale ed è disponibile in differenti colori, dal classico nero, bianco o grigio a tinte più accese come rosa e lilla tutte contraddistinte dall’iconico baffo a contrasto o fluo, per renderti visibile anche di sera e al buio.

La scarpa da running

Nike Revolution 5 con la sua semplicità riesce a combinare in un modello, realizzato in tessuto sintetico, leggerezza e comfort per tutto il giorno.

L’intersuola in schiuma ammortizzata e leggera si adatta ad ogni tipo di terreno ed è perfetta per avere la giusta postura senza incorrere in pericolosi infortuni.

Inoltre, nonostante sia una