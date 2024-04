Konos TRS OutDry: innovative scarpe per camminate fra prati, boschi e sentieri

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei nuovi prodotti di Columbia e dopo la gamma OutDry Extreme Wyldwood, vi presentiamo oggi la Konos TRS OutDry. Scarpa ideale per l’utilizzo quotidiano e per l’hiking: camminate fra prati, boschi e sentieri di montagna.

Scendendo nel dettaglio, si tratta del modello di punta della collezione Konos di Columbia. Una calzatura tecnica che integra avanzate soluzioni come la costruzione OutDry totalmente impermeabile e al tempo stesso traspirante. La costruzione incollata non lascia spazio tra la membrana e l'esterno, impedendo all'acqua di entrare.

Inoltre il design avanzato della tomaia in tessuto mesh adatto all'attività sportiva, con sovrapposizioni senza cuciture, offre maggiore resistenza e protezione del piede. Il sistema NAVIC FIT SYSTEM assicura, invece, una naturale chiusura a metà piede ed un’elevata stabilità. L'intersuola leggera TECHLITE+ consente un'elevata ammortizzazione e avvolge il tallone per un equilibrio ottimale, mentre le cupole di deflessione nel tallone e nell'avampiede riducono l'impatto per un comfort superiore. Inoltre le scanalature flessibili nell'avampiede favoriscono un migliore movimento, consentendo un passo più efficiente.

L’esclusiva suola in gomma ADAPT TRAX, con disegni appositamente progettati, fornisce invece un'ottima aderenza e trazione su diversi tipi di terreni, sia bagnati che asciutti. Ricordiamo, infine, il peso di 311 grammi (numero 42 ½).

Scarpa con tomaia e fodera in poliestere e suola in gomma. La versione da uomo è disponibile in tre diverse colorazioni: Silver Grey - Vivid Blue, Black - Mountain Red e Black – Grill. La variante per donna è acquistabile in 3 diversi colori: Nocturnal – Sunkissed, Black - Ultra Pink, White - Berry Patch.

Konos TRS OutDry è acquistabile sul sito dell’azienda a 120 euro e su Amazon a partire da 92 euro.

Versione da uomo:

Black- Grill

Black - Mountain Red

Silver Grey - Vivid Blue

Versione da donna