Scivolo da giardino ad acqua: il divertimento per grandi e bambini

Per divertirsi nelle giornate più calde, in giardino non può mancare lo scivolo ad acqua

I bambini in estate hanno molto tempo libero, ed è il periodo dell’anno in cui possiamo approfittare di ferie e vacanze per trascorrete le giornate in loro compagnia all’insegna del divertimento. I giochi all’aperto sono i più ambiti e per affrontare le temperature alte, quelli in piscina sono immancabili.

Non sempre si ha lo spazio a disposizione per avere un modello interrato o gonfiabile, quindi un’alternativa per rinfrescarsi, ma soprattutto per concedersi un momento di svago sono gli scivoli ad acqua da giardino.

Il

modello Magicfun trasformerà in un attimo il giardino in un parco divertimento acquatico che di sicuro farà contenti i più piccoli e non solo. Basta stenderlo sul prato per rinfrescarsi e organizzare simpatiche sfide.

Lo scivolo a doppia corsia è ampio (4,8x1,4 m), perfetto per consentire ai piccoli di giocare insieme e organizzare tante gare. Gli irrigatori laterali a zig-zag diffondono uniformemente l’acqua in modalità spray per scivolare lungo tutta la lunghezza, e per avere maggiore scorrevolezza basta aggiungere del sapone. Grazie alle 2 tavole scorrevoli incluse nella confezione, utilizzarlo sarà ancora più comodo e sicuro!

Realizzato in PVC da 0,25 mm, è più spesso, più durevole e più resistente agli strappi e all’usura, inoltre il materiale non è tossico, ma sicuro soprattutto per i più piccoli.

Facile da installare, basta un minuto per gonfiare la struttura e collegarla al tubo da giardino. Se non avete l’irrigazione a disposizione è sufficiente utilizzare un secchio d’acqua e potrete giocare per ore.

Una volta terminata la giornata in giardino, non resta che arrotolare lo

scivolo ad acqua e conservalo per il prossimo utilizzo.