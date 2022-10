Polti lancia la sua prima scopa elettrica senza filo e con motore digitale

Polti Forzaspira D-Power è la nuova gamma di scope elettriche senza filo 2 in 1: potenza, delicatezza per tutte le superfici e attenzione al risparmio energetico. Una novità che soddisfa il trend crescente del mercato degli aspirapolvere, in particolare delle scope elettriche, a dimostrazione di come Polti sia sempre in prima linea per incontrare le esigenze degli #homelovers.

Il nuovo modello top di gamma, è caratterizzato da motore digitale, display con controllo touch, batteria potente da 29,6V agli ioni di Litio removibile, 3 programmi di aspirazione, tra cui l’ECO, e doppia funzione scopa elettrica-aspirapolvere portatile.

Polti Forzaspira D-Power, nel colore rosso con mini turbo-spazzola è potente e bello da vedere. Dotato di sistema multi-ciclonico, è in grado di trattenere anche le particelle più piccole, con la garanzia di un’aria più pulita e salubre. L’elevata potenza è l’elemento che lo caratterizza, rendendo indispensabile per pulire a fondo ogni superficie, anche tappeti e moquette. Il pratico snodo e gli accessori in dotazione sono ideali per raggiungere ogni angolo e geometria e l’aspirapolvere portatile rimuove polvere e sporco da imbottiti, mensole, soffitti (in modalità verticale), cassetti, armadi e interni di auto.

E niente paura: Polti Forzaspira D-Power è provvisto di spazzola motorizzata con setole morbide per il massimo delle prestazioni su tutti i pavimenti. Le luci LED, inoltre, permettono di individuare lo sporco nascosto. Priva di sacchetto, con un semplice click si apre lo sportello del secchio per procedere con lo svuotamento. Anche la mancanza del filo la rende estremamente pratica, così come l’autonomia di lavoro fino a 40 minuti prima della successiva ricarica, comunque molto rapida (meno di 3 ore), da effettuare sia separatamente che inserita nel prodotto è il livello della batteria è sempre sotto controllo sul display.

Performance e risparmio: la regolazione della potenza, oltre alle funzioni Max e Auto, prevede il livello ECO, che consente una maggior autonomia di lavoro e un risparmio di energia. Un particolare importante per facilitare il contenimento delle spese energetiche, ma anche per aiutare l’ambiente, che dimostra quanto Polti tenga alla sostenibilità e la favorisca con gesti concreti.