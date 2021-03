La scrivania portatile per lavorare comodamente in casa

Ci fa risparmiare tempo e ci evita lo stress degli spostamenti, lo smart working ha indubbiamente degli aspetti positivi, ma anche lati negativi. Il poco movimento e postazioni non adatte possono avere ripercussioni sulla nostra salute. Non sempre abbiamo a disposizione una stanza della casa da adibire ad ufficio, molti di noi usano postazioni di fortuna che costringono ad assumere posture sbagliate.

Per lavorare comodamente e sfruttare in pieno i vantaggi del lavoro da casa, una soluzione è la scrivania portatile.

Il modello facile da spostare è dotato di quattro comode rotelle che permettono di posizionarla dove si vuole, inoltre grazie a due freni posti su due ruote, è possibile bloccare la scrivania e non correre il rischio che si muova mentre lavoriamo.

Comoda e pratica la mini scrivania può essere regolata in altezza da un minimo di 52 a un massimo di 84 cm per adattarsi ad ogni esigenza. Realizzata in metallo è in grado di sostenere un’ottima capacità di carico senza rovinarsi nel tempo perché è dotata di un rivestimento impermeabile e facile da pulire.

La scrivania semplice da montare in pochi minuti permette di avere una postazione di lavoro pratica e poco ingombrante da sistemare in ogni stanza della casa.