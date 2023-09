Back to school 2023: le novità di Carioca per una scuola sempre più creativa

Affidabilità, ma anche creatività e innovazione sono le parole chiave con cui Carioca accompagna bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie per l'acquisto del materiale per la scuola. Prodotti nuovi, garantiti dall'esperienza di un'azienda storica e di riferimento del settore della cartoleria e del colore, capaci di rinnovarsi per rispondere ai gusti sia dei più piccoli che dei giovanissimi, per la prima scrittura e per la creatività.

Scopriamo quindi insieme gli imperdibili per il back to school di Carioca!

Le penne Oops

Carioca da sempre lavora per rispondere alle esigenze dei più piccoli e per avvicinarli in modo giocoso e creativo al mondo della scrittura. Con questo spirito Carioca ha pensato alla gamma di penne cancellabili Oops.

Nella gamma troviamo anche le penne cancellabili Carioca Oops, ideali per la prima scrittura, con inchiostro termosensibile e doppia gomma. L'impugnatura è ergonomica triangolare proprio per facilitare la presa e la punta è di 0,7 mm di diametro. La Carioca Oops esiste con cappuccio e a scatto, nei colori nero, blu, rosso, verde, azzurro e viola, con refill compatibili, ed è disponibile nella confezione singola, da 12 dello stesso colore o da 6 in colori misti.

La versione POP della penna cancellabile vanta un'estetica texturizzata davvero da urlo, per tutti i gusti, anche dei più grandicelli. Due le varianti grafiche per ciascun colore: blu, rosso e nero. La Oops POP è proposta nella confezione singola o da 12. Età consigliata: Scuola Primaria e Secondaria.

Carioca Supercolor

Grandi novità anche per le matite colorate con le Carioca Supercolor: una gamma completa di matite in 100% legno certificato FSC con una mina robusta e spessa per colori intensi, ad alta coprenza e ideali per gli studenti della scuola superiore e adulti. Le Carioca Supercolor, per rispondere alle esigenze di tutti in base a età e competenza manuale, sono disponibili nella versione esagonale di diametro 3,3 mm in confezioni da 12, 18, 24 e 36 pezzi; nella versione triangolare di 3,5 mm di diametro in scatole da 12 e da 24 e nella versione triangolare Maxi di 5 mm in scatola da 6. Età consigliata: Scuola Secondaria.

Carioca Tita

Le matite di Carioca sono sempre più innovative e performanti, da scegliere anche a seconda dell'età e delle capacità manuali e di impugnatura. Le Carioca Tita sono le migliori matite per i piccoli della scuola primaria. Sono matite in resina, hanno la mina robusta, resistente alla caduta; il colore è ad alta coprenza e di lunga durata e non sporca le mani. Le Carioca Tita sono disponibili in diverse versioni a seconda dell’età e dell’impugnatura funzionale specifica e possono essere: esagonali, vendute in confezioni da 6,12,18, 24, 36, 50, 80, 120 pezzi; triangolari da 12, 24 pezzi; esagonali Maxi e triangolari Maxi per facilitare i più piccoli in confezioni da da 6, 12 pezzi. Età consigliata: Scuola Primaria.

Pennarelli Carioca Jumbo

I pennarelli Carioca Jumbo sono i più amati dai bambini di tutte le età. Rigorosamente Made in Italy con inchiostri studiati, dermatologicamente testati e verificati dal laboratorio interno allo stabilimento, i Carioca Jumbo sono pennarelli superlavabili, con corpo maxi ottagonale e la punta maxi da 6 mm di diametro bloccata. Il cappuccio è ventilato per garantirne la sicurezza anche tra le mani dei più piccoli. Esistono in confezioni da 6, da 12, 24 o la maxi scatola da 40 pezzi. Età consigliata: Scuola dell’infanzia.

Pennarelli Carioca Joy

I pennarelli Carioca Joy sono gli intramontabili, presenti oggi in 36 colori diversi e confezioni da 6, 12, 18, 24, 36, 50, 60 e 100 pezzi. Anche i pennarelli Carioca Joy sono prodotti nello stabilimento di Settimo Torinese, con inchiostro dermatologicamente testato e costantemente controllato internamente. I colori sono superlavabili, hanno il cappuccio ventilato per la sicurezza e la punta super morbida di 2,8 mm di diametro. Età consigliata: Scuola Primaria e Secondaria.

Temperelli

Nella gamma tempere si rinnovano formati e confezioni attente all’ambiente. La tempera, ideale per bambini dai 5 ai 9 anni, si rinnova in tubetti da 10 ml con il 30% di tempera in più rispetto ai tubetti precedenti, raccolti in confezioni completamente di carta e senza plastica. I colori sono super lavabili, ad alta coprenza e miscelabili tra loro, adatti a lavoretti e alla scuola. Nella confezione da 7 e da 12 tubetti sono inclusi anche pennello e palette. La tempera è proposta anche in bottiglie in plastica riciclata da 250 ml (disponibile in 6 colori), da 500 ml (per 20 colori) e da 1000 ml (12 colori disponibili). Età consigliata: Scuola Primaria e Secondaria.

