Arredare il soggiorno in stile vintage con la sedia retrò Kingston

Il soggiorno è un punto importante della casa, spesso collocato vicino alla cucina, ma sempre più spesso concepito come un open space, oltre ai divani, quello che caratterizza l’ambiente sono le sedie.

Comode e confortevoli devono avere uno stile ben preciso per distinguersi dal resto dell’arredamento o per raccordarsi con esso. Negli ultimi anni è tornato sempre più in voga lo stile vintage. Se ami questa tendenza e non riesci a resistere agli arredi retrò, le sedie del tuo soggiorno devono assolutamente richiamare questo stile, che nello stesso tempo si sposa bene anche con un ambiente moderno.

Design ricercato e robustezza, sono le principali caratteristiche di queste sedie basate su una tavolozza di tonalità naturali come il legno, il bianco o colori tenui come il panna o il tortora, ravvivati in alcuni casi da tocchi di colore.

Le nuance delicate, poi, si accompagnano a linee morbide e curvilinee dall’aspetto bombato e rassicurante con l’intento di dare l’impressione di essere pronti ad avvolgere il corpo all’interno della sedia.

Il vintage adatto nel salone, può essere utilizzato in cucina, ma anche in un ufficio e se volete rinnovare il look di questi ambienti potete puntare sulla sedia Kingston che riesce ad unire sapientemente il moderno e l’antico per un risultato sorprendente in grado di caratterizzare ogni stanza.

Lo schienale e la seduta imbottita sono rivestiti in similpelle di ottima qualità, il tessuto 100% poliuretano è adatto ad una casa in cui ci sono bambini e animali domestici perché è elastico e facile da pulire, garantendo una durata nel tempo. Compatta e dal design accattivante è allo stesso tempo robusta perché poggia su un telaio in legno massiccio a 4 gambe.

Disponibile in tre differenti colorazioni:

Telaio in color noce e seduta nera

Telaio in color natura e seduta crema

Telaio in color noce e seduta bianca

La