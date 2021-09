Seggiolone Chicco Polly Magic Relax per accompagnare il bambino nella crescita

Il seggiolone pappa è uno di quegli oggetti indispensabili per chi ha un bambino! L’accessorio inizia ad essere utilizzato dai 6 mesi in poi, quando il piccolo è in grado di stare seduto in autonomia e spesso coincide con il periodo dello svezzamento.

In questa fase della vita dei neonati, si passa dal latte materno o in polvere alle prime pappe, ma soprattutto è il momento in cui i bimbi iniziano a far parte attivamente della routine familiare, soprattutto quella legata ai pasti.

Il seggiolone in questa fase diventa fondamentale e quindi bisogna valutare bene le caratteristiche ad esempio deve essere ergonomico, robusto, sicuro, facile da pulire e avere una seduta comoda soprattutto quando il piccolo è in posizione eretta. Il modello che racchiude al meglio tutte queste caratteristiche è il seggiolone Chicco Polly Magic Relax.

Il modello è pensato per accompagnare i bambini dalla nascita fino ai tre anni perché è dotato di uno schienale reclinabile in 4 posizioni con 3 posizioni per le gambe.

Il seggiolone può essere regolato in altezza su 8 livelli così da adattarsi ad ogni tipo di tavolo e ad ogni utilizzo. Il modello con pochi e semplici gesti può essere utilizzato come sdraietta, seggiolone o sedia da tavolo.

Il morbido cuscino mini riduttore, assicura il massimo del comfort ed è double face, da una parte ha una rete traspirante perfetta per l’estate e per impedire al piccolo di sudare anche nelle giornate più calde e dall’altra è rivestito con un morbido tessuto in cotone caldo adatto per tenerlo al sicuro durante l’inverno.

L’ampio vassoio regolabile su tre posizioni, è facile da pulire con una semplice spugnetta e nello stesso tempo è regolabile in 3 posizioni differenti per accontentare le esigenze dei più piccoli.

Per distrarre e far divertire il piccolo in ogni occasione, il

seggiolone è completato da una colorataformata da giochini tessili pendenti da utilizzare anche con il vassoio aperto.

L’accessorio per la prima infanzia seguirà voi e il vostro bambino in ogni stanza perché è dotato di 4 comode ruote 2 delle quali piroettanti e bloccatili. Una volta chiuso il seggiolone diventa compatto e può essere riposto facilmente senza occupare spazio.