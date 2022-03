Set di conigli pasquali Lego: una deliziosa sorpresa da regalare

La Pasqua è uno dei periodi dell’anno preferito dai più piccoli e non, soprattutto se amano il cioccolato perché è l’occasione per regalare e regalarsi il tradizionale e inconfondibile uovo.

Anche se sono senza dubbio irresistibili, se volete fare un regalo ai bambini che sia sano e originale, potete optare per il set Lego ispirato al coniglietto di Pasqua e alla primavera.

Formato da 288 mattoncini, non vedrete l’ora di costruirlo con i bimbi e trascorrere del tempo divertendovi. Pronto per diventare un gioco, questo set può trasformarsi anche in una simpatica decorazione ideale per chi ama qualsiasi oggetto legato alla Pasqua.

I due coniglietti, uno bianco e uno marrone, sono adorabili e sono resi unici dalle loro orecchie mobili. Il set è completato da un prato verde arricchito da 3 coloratissimi tulipani e 5 uova di Pasqua da poter sistemare come volete e spostare a piacimento.

Siete grandi fan dei Lego e questo set non vi basta? Nessun problema, potete entrare nel mood delle festività pasquali con il coniglietto da costruire sempre con i mattoncini e impreziosito da testa e orecchie mobili. Anche questo simpatico animaletto è posizionato su un bel prato verde con 2 uova di Pasqua personalizzabili.

Se volete rendere unica la Pasqua dei più piccoli, non può mancare il simbolo per eccellenza di questo periodo, il pulcino. Inserito all’interno di un uovo di Pasqua, lascerà liberi i bambini di esprimere la loro fantasia. Il set, formato da 239 pezzi, è completato da colorati Lego Dots per progettare l'uovo come più si preferisce!