Lego lancia i set ispirati a Encanto per dare vita al film direttamente a casa

Ha appassionato i bambini e non solo, Encanto è il film della Disney che nell’ultima edizione degli Oscar, ha vinto la statuetta come miglior film d'animazione.

Ambientato tra le montagne della Colombia, racconta la storia della famiglia Madrigal, ognuno di loro possiede un potere magico che va dalla forza sovrumana alla capacità di controllare il tempo con il proprio umore.

L’unica a non avere poteri è la quindicenne Mirabel, che però vuole aiutare la famiglia come può e quando vede le crepe che si formano nelle fondamenta della casa parte all'avventura per scoprirne la causa.

Il film d’animazione che ha conquistato il pubblico, grazie anche alla sua colonna sonora, è diventato protagonista dei set Lego ispirati a Isabela, alla meravigliosa porta di Antonio o a casa Madrigal, tutti pronti ad essere costruiti e trascorrere divertenti ore in compagnia dei più piccoli.

La casa dei Madrigal

La casa si sviluppa su 3 livelli e 5 stanze ognuna con le sue funzionalità. I piccoli potranno visitare la cucina, fare uno spuntino goloso, uscire, salutare la casa e vedere se risponde. Curata nei dettagli, ha una ruota sul comignolo per selezionare le nuvole o l’arcobaleno, una maniglia per aiutare Marisol a scendere dal letto e una manopola per abbassare o alzare le serrande. Completata dalle 2 mini-doll di Abuela e Mirabel e la micro-doll di Antonio, più le minifigure del capibara, delle farfalle, della fisarmonica, del grammofono e un ombrello, il set permetterà di vivere in pieno la magia del cartone animato.

La porta magica di Isabela

Il set Lego da 114 pezzi, comprende la porta magica di Isabela con serratura funzionante, chiave con portachiavi e struttura centrale per permettere di portare ovunque il gioco. Formato da 3 micro-doll: Isabela, Louisa e Mirabel, oltre alle minifigure dell’uccellino e delle farfalle. I bambini potranno esplorare le meraviglie della stanza di Isabela, riposarsi sul suo letto o bere una tazza di tè mentre l’uccellino e le farfalle svolazzano per il giardino, inoltre si potrà usare la piattaforma girevole e ammirare tutti i fiori della stanza e poi divertirsi con i trucchi di Isabela. Con le Instructions Plus digitali, i bambini avranno un’esperienza di costruzione più stimolante grazie a modalità intuitive come zoom e rotazione.

La porta magica di Antonio

Anche la porta magica di Antonio comprende una serratura funzionante, la chiave con portachiavi e il foglio di adesivi: pronta per essere portata sempre con voi. Dietro la porta magica di Antonio c’è un micro mondo fantastico tutto da scoprire, i piccoli troveranno un'amaca rialzata e una grotta dove il piccolo giaguaro Parce si diverte a giocare con le farfalle. Il set Lego include 2 micro-doll Antonio e Mirabel e le minifigure del capibara, del giaguaro, della rana e di 3 farfalle. Le Instructions Plus, poi, offrono ai bambini un’esperienza di costruzione più stimolante.

