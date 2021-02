I set Lego per un San Valentino divertente e indimenticabile

San Valentino è sempre più vicino e scegliere il regalo perfetto per lui o per lei è difficile, la maggior parte delle volte si rischia di essere banali e scontati.

Se quest’anno non volete regalare i soliti fiori o cioccolatini, potete puntare su un grande classico ma estremamente originale come i set lego. Perfetti per i nerd o per chi ama i mattoncini danesi, sono il regalo giusto per festeggiare il 14 febbraio in modo divertente.

Vediamo i migliori regali da fare alla vostra dolce metà e rendere indimenticabile San Valentino.

Sposo e sposa

Se state per sposarvi o siete in procinto di fare la fatidica domanda, potete scegliere il set lego a tema sposo e sposa: un modo originale per aspettare insieme il giorno più bello! La confezione con i suoi 255 pezzi permette di personalizzare e raffigurare nel miglior modo possibile la dolce metà. Dal colore della pelle a quello dei capelli, fino al colore degli abiti e accessori di ogni tipo come occhiali, baffi e gioielli vari. I due set si vendono separatamente ma possono diventare il regalo ideale per il 14 febbraio.

Scopri di più sul set Sposo o Sposa della Lego

Animali a tema San Valentino

Dolci e affettuosi gli animali possono riempire il cuore di gioia e quelli in versione Lego sono perfetti per rendere indimenticabile la festa degli innamorati: cucciolo, ape, orso o cane, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Dotati di punti di snodo che li rendono posizionabili in vari modi, questi set sono ricchi di accessori e di diorami tutti da personalizzare in base ai gusti del partner.

Scopri di più sul set Lego Cucciolo, Ape, Orso, Cane

Fiori

I fiori a San Valentino sono immancabili, ma per regalarli in modo originale, non potete rinunciare a quelli della Lego. Il set di costruzioni formato da una rosa e una margherita hanno il fascino dei fiori freschi, ma sono resistenti al tempo. Completati da vasi intercambiabili e con una grandezza contenuta (14 cm di altezza, 10 cm di larghezza e 4 cm di profondità) sono ideali per arricchire casa in modo divertente.

Scopri di più sul set Lego Fiori

Cena di San Valentino

Il set San Valentino ispirato ad una romantica cena è formato da 144 pezzi ed è curato nei minimi dettagli. Piccolo e compatto racchiude in sè ogni aspetto di una cena a regola d'arte: dalla mise en place con dolci e vino all'immancabile vaso di fiori. Per completare il set non può mancare la scatola regalo richiudibile in cui potete posizionare un piccolo dono!

Scopri di più sul set Lego cena di San Valentino

Pic Nic di San Valentino

Con le temperature basse tipiche del mese di febbraio è difficile fare un romantico pic nic, ma se non volete rinunciarci e farlo in modo del tutto diverso, potete scegliere di regalare il set Lego a tema scampagnata. Piccolo ma curato nei dettagli oltre a due fidanzatini include numerosi elementi come bicchieri, panini, fiori e un albero in fiore con tanto di casetta per gli uccelli perfetto per gli amanti della natura.

Scopri di più sul set Lego Pic Nic