Il set Lego dedicato alla Vespa: l’oggetto da collezione che non può mancare in casa

Se siamo appassionati delle due ruote e dei Lego, possiamo unire queste due passioni perché i mattoncini più famosi di sempre hanno collaborato con la Vespa per creare un modello ispirato all'iconico scooter degli anni Sessanta.

Ideato per celebrare il 75° anniversario della Vespa, i designer della Lego hanno lavorato con il brand Piaggio per la realizzazione di questo set in mattoncini pensato per il modellismo da collezione. È perfetto per gli adulti, ma anche per chi vuole dar vita a un progetto divertente in compagnia dei bambini.

Curato nei minimi particolari, il set è disponibile in una deliziosa tonalità azzurro pallido, che è stato uno dei primissimi colori in cui è stato prodotto lo scooter italiano. A questo si aggiungono il logo Vespa e la classica targa italiana degli anni '60.

Misura poco più di 22 cm di altezza, 12 cm di lunghezza e 35 cm di larghezza quando è completamente assemblato, il che lo rende un elemento d’arredo pronto a rendere unico ogni ambiente.

Il set da 1.106 pezzi è dotato anche di:

un cestino per la bici con un mazzo di fiori

ruota di scorta

copertura del motore rimovibile

cavalletto

volante funzionante

casco da motociclista

Motore in mattoncini

Questo modello di sicuro conquisterà un posto d'onore in casa, non sarà soltanto un semplice soprammobile ma un vero e proprio pezzo da collezione!