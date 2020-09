Enigmi e misteri da risolvere con il set Playmobil dedicato a Scooby-Doo

Scooby, Shaggy e i loro compagni detective della Misteri & Affini, festeggiano 50 anni diventando i protagonisti dei nuovi set Playmobil!

L’adorabile cane con il terrore dei gatti nonostante la sua stazza e il migliore amico di Shaggy, sempre accompagnati da un appetito senza fine, non si spaventano con facilità. Gli altri membri della Misteri & Affini sono Fred, la cui passione è inventare trappole per fantasmi, vampiri e mostri vari, la coraggiosa Daphne, in grado di far apparire oggetti per salvarli dalle situazioni più rischiose e l’astuta Velma, capace di decifrare importanti indizi mantenendo sangue freddo. Il team risolve numerosi enigmi e misteriosi casi criminali.

La serie amata dai bambini offre anche un importante insegnamento: i fantasmi e i mostri raccapriccianti non sono da temere, poiché c’è una spiegazione logica dietro ogni cosa.

Dopo numerosi successi, le avventure dei quattro detective e del vivace Alano diventano set di gioco Playmobil. La Scooby-doo! Mystery Machine porta Scooby e i suoi amici detective ad affrontare casi misteriosi e, con le fantastiche ghost-card collezionabili, gli enigmi potranno essere risolti in tutto il mondo.

Spettrali sorprese aspettano i fan all’interno di Scooby-doo! La casa del Mistero, la villetta stregata dotata di porte segrete e trappole, per poter dare la caccia a fantasmi e vampiri direttamente dalla propria cameretta.



Inoltre, sono disponibili altrettanti grandi set aggiuntivi basati sulla serie. Ad esempio, le Scooby-doo! Mistery Figures completano il divertimento permettendo di immergersi nelle emozionanti avventure dei famosi personaggi.

I nuovi set di gioco Playmobil ispirati a Scooby-doo vi permettono di immergervi in un mondo ricco di spaventose avventure raccontando storie e risolvono misteriosi enigmi su fantasmi, vampiri e mostri.